Ángela Torres cerró un sábado repleto de actividades culturales en el Parque Urbano. La propuesta continuará hoy con el cierre estelar de Miranda!. El Intendente Abella destacó el regreso del festival provincial a la ciudad al cumplirse tres años de su lanzamiento.

Miles de personas disfrutaron este sábado de la primera jornada de Acercarte, la interesante propuesta cultural del gobierno provincial que regresó a Campana para festejar sus tres años.

Bajo un hermoso día de sol, los vecinos comenzaron a colmar el Parque Urbano desde la tarde temprano, para disfrutar una grata jornada al aire libre con propuestas de cine, espectáculos infantiles, stand up, danza, humor, talleres y charlas de escritores como Florencia Canale que tuvieron sede en las diferentes carpas que se montaron allí.

El intendente Sebastián Abella y el ministro de Cultura bonaerense, Alejandro Gómez, recorrieron los distintos stands del Parque Urbano y compartieron la tarde junto a las familias.

"Es un orgullo que el festival haya regresado a Campana al cumplirse tres años de su lanzamiento, cuya primera presentación fue justamente en nuestra ciudad. Estoy muy agradecido a la gobernadora María Eugenia Vidal por tenernos siempre presentes y muy feliz porque vi a muchas familias disfrutar de un montón de actividades gratuitas", enfatizó el Intendente.

En la exitosa propuesta cultural, cientos de niños disfrutaron a pleno de un fantástico show humorístico que brindaron "Los Cazurros" compartiendo con el público los "Súper hits".

En este marco, el artista plástico Milo Lockett brindó un interesante taller de pintura en el que los más chicos pudieron divertirse y expresarse con total libertad a través de pinceles, colores y toda su creatividad.

Con un gran despliegue escénico, la cantante Ángela Torres deslumbró a los espectadores haciéndolos cantar y bailar al ritmo de sus canciones pop.

La joven, que le puso su voz a sus éxitos, subió al escenario a las 20 para cerrar el primer día ante un numeroso público, mayormente compuesto por adolescentes.

Minutos antes de su show se había presentado Julián La Bruna, con un stand up que hizo reír a todos los espectadores.

Otro de los grandes atractivos del festival tuvo lugar en el Teatro Municipal Pedro Barbero, donde, Graciela Borges presentó la obra teatral "Alquimia". Con el acompañamiento en voz y guitarra de Adriana Barcia, la reconocida actriz argentina compartió momentos de su vida, anécdotas e historias, enmarcado por audiovisuales, fotografías, poemas y música.

TRES AÑOS

Desde sus comienzos, en mayo de 2016, AcercArte ya recorrió 128 municipios (de un total de 135 que conforman la Provincia), con más de 1000 artistas y 5.343.500 personas que disfrutaron de todas sus actividades, repartidas en 13 disciplinas: música, cine móvil, cine 360°, biblioteca, espectáculos infantiles, stand up, teatro, danza urbana, arte callejero, circo, realidad virtual, talleres de reutilización creativa y artes plásticas.







El intendente Abella y el ministro de cultura, Alejandro Gómez, disfrutaron de los shows





Ángela Torres deslumbró a los espectadores





Milo Lockett brindó un taller de pintura en el que los más chicos

HOY LA FIESTA CONTINÚA

- 15:00 Cine 360: "Viaje salvaje a la Tierra". Cine Móvil: LEGO DC comics superhéroes: Aquaman, la ira de Atlantis.

- 15:30 Danza: Decilo Rapeando

- 15:45 Biblioteca: Los LibroYasos

- 16:00 Cine 360: Fronteras del Universo

- 16:30 Infantiles: La Pipetua

- 17:15 Cine 360: Dinosaurios. Danza: Decilo creando. Cine Móvil: Todavía (adultos)

- 17:45 Biblioteca: Entrevista al escritor Guillermo Saccomanno

- 18:00 Cine 360: Universo Cerati

- 18:45 Cine 360: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon. Danza: Decilo Show

- 19:15 Stand Up: Raid Mortales - Comedy Band

- 20:00 Música: Miranda

- 21:30 Teatro "Conferencia sobre la lluvia" con Fabián Vena.

CONTINÚAN LOS ESPECTÁCULOS DE ACERCARTE EN EL PARQUE URBANO

Hoy desde las 15, el Parque Urbano vuelve a ser escenario de las propuestas culturales que nos trae el Programa #Acercarte !!!

No se pierdan el gran cierre de Miranda!!!! Los esperamos!!! pic.twitter.com/M6HnUTBqZz — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 12 de mayo de 2019

#Acercarte: Esta noche a las 21:30, Fabián Vena presenta la obra “Conferencia sobre la lluvia” en el Teatro Pedro Barbero. Entradas disponibles, desde las 15, en el puesto de informes de Acercarte ubicado en Av. Varela y Ameghino pic.twitter.com/gxMeFjp96h — MunicipalidadCampana (@campanagov) 12 de mayo de 2019

AYER

#PorSiTeLoPerdiste hoy distintas actividades para grandes y chicos, además de pasar una buena tarde con amigos en el Parque Urbano de #Campana #AcercArte

arte callejero, realidad virtual, baile, música y mucho más pic.twitter.com/jLmf0b7QaX — Daniel Trila (@dantrila) 12 de mayo de 2019