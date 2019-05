Una idea millonaria

Son de Campana. Desarrollaron y patentaron un biodigestor flexible de bajo costo y alto rendimiento para generar biogás y fertilizante líquido a partir de estiércol. Uno ya funciona en la escuela agraria del paraje El Tatú, en Zárate; y otro en un campo de Cardales.

El sueño de tener energía en el campo, generada a partir de los residuos de establecimientos pecuarios, ya es un hecho en la Argentina y el milagro es campanense. Los hermanos Darío y Juan Manuel Donate no son alquimistas, pero lograron lo impensado: transformar el estiércol en oro.

Todo surgió a fines del año pasado, gracias a la Internet: "Con mi hermano tenemos una empresa enfocada en la energía renovable y principalmente nos concentramos en paneles solares y sus diferentes aplicaciones. Investigando, vi un bio-digestor flexible que hacen en México pero que no es tan eficiente como el nuestro porque utilizan una membrana muy pesada que conspira contra la formación de gas, entre otras cuestiones. Pero automáticamente pensé: ¡esto Gabriel lo tiene que poder hacer!", cuenta Darío.

Gabriel, es el diseñador industrial Gabriel Smith y dueño de "Castilindo", empresa fundada en 1999, dedicada a la construcción de inflables para recreación que incluso exporta, y está certificada por IRAM con la Norma de Calidad ISO 9001.

Darío no se equivocó, y su amigo era la persona indicada. Gabriel no sólo es un experto y varias veces premiado internacio-nalmente en la construcción de inflables, sino que para que su empresa prospere se involucró tanto en el tema que su proveedor desarrolló lonas especiales y hasta colores inexistentes en el mercado para satisfacer sus necesidades.

"Ni bien Darío me comentó el tema, supe que podíamos hacerlo y mejorarlo. Tanto es así que le agregamos una mochila colectora, de forma tal que vos dejás el biodigestor en su lugar, sin interrumpir el proceso, y te llevás la mochila de 8 kilos de gas hasta tu casa", señala Gabriel, quien explica que la solución se basa en que por la poca presión que genera el biodigestor, es inconducente tender una cañería muy extensa para proveerse del fluido. Además, la mochila o pulmón, posibilita colectar gas sin tener que ventearlo para que el biodigestor siga generando.

En el medio, el licenciado en biocombustibles Maximiliano Espinosa, aportó sus conocimientos al proyecto para que todo funcione.

Juan Manuel explica cómo funciona el sistema: "Básicamente, es una bolsa con tres bocas. En una se carga el estiércol del animal y cualquier desecho orgánico, y el agua. Y luego, por otra boca a nivel sale el fertilizante líquido o biol, y por una válvula superior, sale el biogás".

El sistema es virtuoso por dónde se lo mire: manejar los pasivos ambientales en un campo ya es un problema para los productores ganaderos, quienes tienen que acreditar y certificar su disposición final. El biodigestor campanense, marca "Econer" no sólo es una solución a ese costoso problema, sino que es una fuente inagotable de gas y fertilizante, además de mitigar de manera radical los gases de efecto invernadero que genera la descomposición del estiércol a cielo abierto.

Pero hay más: El mayor negocio de la bolsa está en el fertilizante obtenido, y no en el biogás. "Lo que nosotros decimos es que, con que una persona recupere $1 por litro del fertilizante, ya sea vendiéndolo o con uso propio, al no tener que comprar ese insumo, ya está ahorrando. Y además, el fertilizante obtenido es orgánico, lo que permite dejar de usar el de síntesis química. La bolsa más chica que tenemos en funcionamiento genera de 3 a 5 horas de biogás diario, y además extrae entre 100 y 150 litros de fertilizante por día. Y todo lo generamos con 30 kilos de cualquier desecho de animales", señala uno de los hermanos Donate.

Así las cosas, el precio al público de esta versión "pequeña" es de $48 mil más IVA, que incluye el servicio de instalación, puesta en servicio y post venta, se recupera en menos de un año. Un equipo funciona desde diciembre pasado en el campo de Aldo "Canario" Maculla, en Los Cardales, que hace las veces de salón de ventas para los incrédulos. Y otro ya está funcionando en la escuela agraria de El Tatú, en el Partido de Zárate.

La historia no termina ahí: según la escala del establecimiento, hasta se puede generar energía eléctrica e incluso, subirla a la red. "Un peón rural o una persona que vive en el campo o quinta y tiene animales, puede generar el gas para su cocina y el fertilizante orgánico para su establecimiento particular, por poner otro ejemplo. Pero si tenés un feedlot con 10 mil cabezas, o un criadero de cerdos, en vez de tener un dique de cola que es un problema controlado pero problema al fin; se van poniendo bolsas en serie y así generar la cantidad suficiente de gas para alimentar un grupo electrógeno. No sólo estarías produciendo electricidad para tu campo, sino que incluso el excedente se lo facturás a la empresa de energía", concluye Darío.