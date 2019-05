CLASIFICÓ ATLAS Ayer se disputaron tres encuentros de la 30ª fecha de la Primera D y la novedad más importante que dejó la jornada fue la clasificación de Atlas al Reducido por el segundo ascenso. El conjunto de General Rodríguez igualó 1-1 en su visita a Argentino de Rosario y de esa manera quedó con la misma cantidad de puntos que Juventud Unida y Yupanqui, pero con mejor diferencia de gol, por lo que en caso de victorias de Muñiz y Centro Español hoy quedará en el noveno lugar. A su vez, con ese empate, el Salaíto se aseguró el cuarto puesto y dejó confirmados a Liniers en el segundo puesto y a Real Pilar en el tercero. Por su parte, Juventud Unida venció 1-0 a Deportivo Paraguayo y ahora necesita que Centro Español no sume ante Claypole o que Muñiz no le gane a Puerto Nuevo para clasificar al Reducido. Más complicado quedó Yupanqui (tiene fecha libre), que debe aguardar por ambas situaciones para meterse en el octogonal. Hasta el momento, los resultados que dejó esta 30ª fecha fueron: Liniers 0-0 Central Ballester, Argentino de Merlo 1-1 Real Pilar, Lugano 1-0 Defensores de Cambaceres, Argentino de Rosario 1-1 Atlas y Juventud Unida 1-0 Deportivo Paraguayo. Hoy juegan: Puerto Nuevo vs Muñiz y Claypole vs Centro Español.





Además de su posición final, el Auriazul conocerá su rival en el Reducido, que saldrá del duelo entre Claypole y Centro Español que se juega hoy, también desde las 15.30 horas. La 30ª y última fecha del campeonato de la Primera D concluirá esta tarde con dos encuentros. Uno de ellos se disputará en nuestra ciudad: Puerto Nuevo recibirá a Muñiz en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Y el otro se disputará en el sur del conurbano bonaerense, donde Claypole jugará como local frente a Centro Español en un duelo que definirá el rival del Auriazul en la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. En caso de victoria del Tambero o empate, será justamente Claypole; pero si el Gallego vence, se transformará en el rival del Portuario para la primera ronda del octogonal. En ese cotejo, Centro Español está obligado a, al menos, conseguir un empate para acceder al Reducido. Mientras que Muñiz visitará Campana con la obligación de ganar para seguir en carrera por el segundo ascenso a la Primera C. Ése será el gran matiz que tendrá el encuentro que se jugará esta tarde en el estadio Carlos Vallejos y una situación a la que podría sacarle provecho el Auriazul, que necesita una victoria para asegurarse el quinto puesto y garantizarse el poder definir como local en la primera fase del Reducido. Un poco por ello y otro tanto porque necesita terminar de afianzar equipo y sistema, el entrenador Carlos Pereyra no guardará nada para el compromiso de esta tarde ante el Rayo Rojo y repetiría la alineación que presentó en la fecha anterior frente a Real Pilar como visitante. La única duda es la continuidad de Marcelo "Coco" González como titular o el regreso a la formación inicial de Lautaro Cuenos, algo que podría motivar el cambio de posición de Kevin Redondo, quien en los últimos encuentros ha alternado entre su tradicional puesto de "doble 5" y la posición de líbero por detrás de los dos stoppers. Así, la probable formación de Puerto Nuevo para esta tarde sería: Leandro Bonet; Santiago Correa, Cuenos o Redondo, Joaquín Montiel; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Redondo o González, Nahuel Banegas; Nazareno Gómez, Mauricio Ruiz y Orlando Sosa. El conjunto de nuestra ciudad llega al final del campeonato en alza, después de tres victorias consecutivas y el empate conseguido frente a Real Pilar. De esta manera sumó 10 de los últimos 12 puntos, aseguró su clasificación al Reducido y también se garantizó terminar, en el peor de los casos, en el sexto puesto. Por eso, esta tarde buscará ponerle un broche a esta gran remontada y llegar de la mejor manera al octogonal que definirá el segundo ascenso a la Primera C.

PUERTO NUEVO BUSCARA TERMINAR EN LA QUINTA POSICION Y TENER VENTAJA DE LOCALÍA EN LA PRIMERA FASE DEL REDUCIDO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 45. En 44 partidos, Puerto Nuevo ganó 18 y Muñiz, 14. Empataron en 12 oportunidades. El Auriazul marcó 62 goles, mientras el Rayo Rojo convirtió 53. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 22 partidos, Puerto Nuevo ganó 7 (31 goles) y Muñiz ganó 9 (30 goles). Empataron 6 veces COMO LOCAL MUÑIZ. En 22 encuentros, Puerto Nuevo ganó 11 (31 goles); y Muñiz venció en 5 oportunidades (23 goles). Empataron 6 partidos EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El lunes 10 de diciembre de 2018, por la 15ª fecha, Muñiz se impuso 2-1 en cancha de Belgrano de Zárate. Nahuel Banegas marcó el 1-1 transitorio para el Auriazul. EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA: El viernes 2 de marzo de 2018, por la 20ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D, Puerto Nuevo venció 1-0 a Muñiz con gol de Pablo Sosa, de penal. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA LOCAL DE 1997 El sábado 1º de noviembre, por la 8ª fecha del Torneo Apertura de la temporada 1997/98, Puerto Nuevo goleó 7-1 a Muñiz en un partido cuya síntesis fue el siguiente: PUERTO NUEVO (7): Luciano Menón; Walter Barrios, Cristian Pérez, Pablo Rotundo y Claudio Colarussa; Marcelo Pasquet (Leandro Tamburrini), Nolberto Miño, Rodolfo Roldán (Cerrutti) y Juan Gamarra; Roque Cabezas (Mariano Tamburini) y Gastón Guevara. DT: Esteban Luis Mazzeo. SUPLENTES: Pablo Menón y Maximiliano Guglielmo. MUÑIZ (1): Claudio Iglesias; Carlos Gómez, Javier Luna, Bellegia y Oscar Medina (Walter Gelmini); Llanos, Juan Carlos Tobar, Edison Mosegue y Marcelo Pirreco (Javier Alvarez); Fabián Toledo y Carlos Díaz (Lucas Schild) DT: Luis González. SUPLENTES: Héctor Sánchez y De los Santos. GOLES: PT 35m Pasquet (PN). ST 3m Cabezas (PN), 5m Cristian Pérez (PN), 8m y 12m Miño (PN), 29m Álvarez (M), 30m Gamarra (PN) y 47m Guevara (PN). EXPULSADO: ST 26m Bellegia (M). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Pablo Zechillo. #PrimeraD Hoy 15.30, Puerto Nuevo cierra ante Muñiz como local el campeonato de Primera D. Si gana será 5°; si empata o pierde depende de Claypole, que juega a la misma hora vs Centro Español. Ese duelo define también su rival en la primera fase del Reducido. pic.twitter.com/bm3cXOWKj2 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 12 de mayo de 2019

Primera D:

Como local, Puerto Nuevo cierra la última fecha del campeonato ante Muñiz

