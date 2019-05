Jugarán por la 14ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B. Las Auriazules chocarán con el escolta del líder Gimnasia (LP). Por la 14ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo visitarán esta tarde a SATSAID desde las 15.30 horas. Se tratará de un partido entre realidades sumamente distintas. Mientras que el local está dando una fuerte batalla para no perderle pisada al líder Gimnasia y Esgrima de La Plata, y rezando en simultáneo para que éste deje puntos en el camino (de manera de poder disputarle el título y conseguir el único ascenso directo a la Primera A), las Portuarias buscan todavía su primera victoria del año y la primera en esta Zona Campeonato. Ya sin chances de acceder al cuadrangular final por el segundo ascenso, el equipo de Néstor Daniel Gómez busca recuperar el ánimo, corregir errores y consolidar el juego, de manera de terminar lo mejor posible esta Zona Campeonato y comenzar con espíritu renovado el próximo torneo. La fecha pasada, SATSAID dio otra gran muestra de carácter y de fútbol y derrotó al siempre candidato Real Pilar por 3 a 2 en un duelo entre dos equipos que podrían cruzarse en la final del cuadrangular por el segundo ascenso si se mantiene la supremacía de Gimnasia (LP), que ganó sus 13 encuentros hasta el momento. En cambio, Puerto Nuevo, por su parte, viene de perder de forma increíble, como local ante All Boys, después de ir ganando 2-0 y tener dos jugadoras más que su rival. Esta 14ª fecha se completa con los siguientes partidos: Gimnasia (LP) vs. Real Pilar; Deportivo Español vs. Lima F.C.; Banfield vs. Luján y All Boys vs. Comunicaciones. Las posiciones actuales de la Zona Campeonato de la Primera B son: 1) Gimnasia de La Plata, 39 puntos; 2) SATSAID, 34 puntos; 3) Real Pilar, 28 puntos; 4) Comunicaciones y Luján, 19 puntos; 6) Banfield, 18 puntos; 7) Deportivo Español, 15 puntos; 8) All Boys, 9 puntos; 9) Lima FC, 7 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 puntos. El equipo campeón ascenderá directamente a la Primera A, mientras que los ubicados del 2º al 5º puesto jugarán un cuadrangular por el segundo boleto a la máxima categoría.

Las chicas de Puerto Nuevo. Foto: Archivo.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo viajan a Moreno para enfrentar a SATSAID

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: