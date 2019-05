Alejandra Dip





La Tormenta nos ayuda a canalizar la energía y a autogenerarnos, para poder salir adelante como Guerreros, con el Águila como guía que nos brinda una mirada amplificada para poder vernos de otro modo y cambiar. Transforma. KIN 199- TORMENTA 4 guiada por el ÁGUILA La tormenta 4, nos pide cambiar las formas, la base, la estructura, el fundamento, poder verlo desde otro lugar, para poder re acomodar todo y salir adelante aunque el momento parezca adverso o difícil. La tormenta 4 nos pide ordenar, cambiar la forma en la que nos organizamos para hacer lo que queremos hacer, transformar absolutamente todo para poder salir bien parados de situaciones que nos requieren ser guerreros, re acomodar y transformar pensamientos, emociones, sentimientos, modos. ¡TODOOOOO! La vibra del tono 4 nos puede tener un poco estructurados, rígidos, si no estamos en armonía hoy. El tono de hoy nos lleva a definir cosas, definir transformándonos, dice la Tormenta. Ponete en eje, si estas de mal humor, chinchudo o algo alterado, date una ducha, pone una linda canción, canta en voz alta, salí a correr o meditá. Hace algo que te cambie la emocionalidad y volvé a tu centro lo antes posible, así podes tomar las decisiones adecuadas y que eso no te cueste, para no ponerte lento y puedas dejar de medir cada paso que das, Deja de pasar todo por el microscopio para ver cada detalle, entregate a la energía arrolladora de la tormenta y decidí, transformá, accioná, tomá las decisiones que tengas que tomar, que la BASE ESTÁ, y la fuerza guerrera también. ¡Vamos que podemos! Bonus truck: esta trecena del Guerrero nos ayuda a sobrellevar momentos adversos pero también pueden ser de peleas y enfrentamientos, hoy se transforma la base, la casa, el país. Ojo con enfrentamientos armados! El Guerrero nos aporta su inteligencia, su protección. Es un Guerrero de Luz y un cuestionador de verdades trascendentales. No te detengas, el momento es hoy. Buen Domingo para todos y que la paz sea con nosotros y nuestro espíritu! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Tormenta 4 - Energía del Domingo 12/05/2019 -Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: