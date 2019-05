Mara Pedrazzoli

¿Acaso no queremos dialogar? El macrismo propone un consenso cuando termina su gobierno, misma táctica empleada luego de firmar el acuerdo con el Fondo. Así no, diría Mirta. El kirchnerismo responde con chicanas. ¿Quién va a pagar los platos rotos en 2020 se pregunta un amigo? ¿Nos encaminamos hacia una crisis? ¿O estamos en crisis? La economía estancada hace dos años y las tensiones financieras que no aflojan dan cuenta de un "proceso" de crisis como modo de vida bako el macrismo. La situación puede empeorar a partir del año próximo aunque no tenga las características de la crisis de 2001, no sea repentina". El macrismo nos condujo a una especie de agonía económica por su impericia, y en eso se diferencia del anterior gobierno "neoliberal" de Carlos Menem. Se diferencian muchísimo. El error de Menem (si fuera posible identificar un error capital), o más bien el error de Cavallo fue la obstinación con la caja de conversión; el no abandonar a tiempo la convertibilidad. Ya desde 1998 algunos analistas teóricos advertían sobre problemas de fondo que el gobierno no escuchó. A decir verdad, las crisis no son nunca del todo repentinas pero quizá sí tengan que ver con no dimensionar correctamente algunos datos de la realidad. El primer gobierno de Menem fue "bueno", el segundo gobierno fue "malo". En una era donde los tiempos se acortan, tenemos un gobierno de Macri que fue "muy malo" en un primer mandato. Como dice el presidente: hay un camino. Un problema para el siguiente mandato, suponiendo que los votantes eligen nuevamente un cambio, es que la grieta política se traduzca nuevamente en una grieta económica. Y al respecto valen las autocríticas, tanto en el macrismo como en el kirchnerismo (algunos avanzan en ellas), que son los principales beneficiarios de la polarización. Algunos referentes del kirchnerismo discuten abiertamente sobre la necesidad de renegociar plazos y condiciones de pago de la deuda contraída con el FMI, descartan un escenario de default. Eso es positivo, abre una posibilidad para que Argentina preserve el acceso a los mercados internacionales de crédito, quizá bajo condiciones menos ruinosas que las actuales. Es decir, sabemos que el modelo de apertura financiera del macrismo fracasó: las inversiones de privados no llovieron tanto como se fugaron y el único prestamista de peso es el FMI. Las lecturas de algunos analistas que comprometen al Fondo porque otorgó el 60% de su capital prestable solamente a nuestro país son erróneas, más allá de los compromisos legales suponen desconocer los efectos reales de un eventual cese de pagos -como ejemplo- sobre un centro financiero hegemónico como Estados Unidos versus nuestro pequeño país históricamente deficitario en dólares. Una confusión similar ocurre al comparar el desempeño de la FED con el del Banco Central Argentino. Esas lecturas también subestiman parte de nuestra historia económica reciente, como el fallo del juez Griesa ante el último canje de deuda argentina. Hace tiempo un amigo me dijo, como premisa política: hay que saber quién tiene el poder. Un problema importante para renegociar la deuda contraída con el FMI son las condicionalidades, difíciles de cumplir, como la meta de superávit primario de 1% del PIB el año próximo. Se complicará recibir el dinero en un contexto donde además el mismo servirá para cubrir un menor porcentaje de las necesidades financieras del país: en 2019 el dinero del FMI cubre un 54% de aquellas mientras en 2020 alcanza sólo para un 14,7%, observa el diario El Cronista. Es que cuando el gobierno modificó el esquema original firmado en junio con el Fondo, adelantó desembolsos y acordó que el 88% del crédito se recibiría en la primera mitad del acuerdo, es decir entre junio de 2018 y septiembre de 2019. Quien asuma el próximo 10 de diciembre contará para su primer año y medio de mandato con USD 7.000 millones, de los USD 58.200 millones que prestó el Fondo. En 2020 se sentirá con fuerza una crisis que ya estamos viendo. Quizá una buena iniciativa del macrismo hubiera sido proponer 10 puntos de acuerdo para la reestructuración de la deuda con el Fondo. ¿Quién va a pagar los platos rotos en 2020? ¿Qué visión tiene el oficialismo de la política de endeudamiento, dirán otra vez que fueron demasiado optimistas? ¿Cómo gobernar más allá de los falsos pronósticos y de las chicanas políticas? La autocrítica también es válida como sociedad. Asistimos y consumimos, televisivamente o en formato de información digital, a un sinnúmero de encuestas sobre los candidatos a gobierno sin abrir el espectro a discusiones de contenido más relevante. Claro que es una temática que como ciudadanos nos excede, qué debe provenir de la dirigencia política, pero en su ausencia qué hacemos. ¿Hacia dónde, por ejemplo, conducimos los contenidos televisivos mediante el rating, hacia dónde los contenidos digitales mediante los algoritmos? Un debate interesante se dió esta semana en C5N a raíz de la publicación del libro de Martín Rodríguez y Pablo Touzón, "La grieta desnuda". La grieta es consecuencia es consecuencia de algunas obsecuencias políticas, como si la clase dirigente (aunque no estoy segura que exista esa clase como tal) encontrase más provecho en polarizar las ideologías que en abrir discusiones que contribuyan al definirse del indeciso y al cuestionarse del definido. La política "pasiva", por usar un nombre ligero, daña a la política y a la sociedad. No queda nada fuera del status quo, no hay nuevas figuras (por ejemplo en el peronismo) ni nuevos programas (por ejemplo entre los liberales que sólo supieron llamar al FMI).

¿El acuerdo de estar en desacuerdo?

