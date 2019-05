El referente del PJ-Unidad Ciudadana en nuestra Ciudad participó del lanzamiento del libro "Sencillamente", escrito por la Senadora y ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. "Ha sido un momento muy especial para quienes formamos parte de un proyecto que busca devolverle a las personas los derechos y la dignidad que este modelo neoliberal les ha quitado" señaló Romano. "El llamado a conformar un contrato social que involucre a todos los argentinos, a los dirigentes y a los ciudadanos, es una construcción que debemos replicar también en las ciudades. Como una feliz coincidencia, en Campana hemos convocado a la ciudadanía a concretar un gran acuerdo campanense. Hay que asumir un compromiso, cada uno desde su lugar, para salir adelante. El Estado dando garantías, el sector privado trabajando con responsabilidad, y así poder transformar el presente y soñar con un mejor futuro". También Rubén Romano destacó "la gran manifestación popular de cariño, que no le escapó a las duras condiciones climáticas del pasado Jueves. La situación es difícil, y este libro que ha escrito Cristina es una herramienta para reflexionar y pensar con responsabilidad que tipo de País queremos. Es tiempo de cerrar esa grieta que abrieron entre nosotros, y volver a transitar un camino donde todos seamos parte del crecimiento, donde cada uno pueda realizarse, y no seamos víctimas de un sistema que reparte ganancias entre unos pocos, y pobreza entre quienes menos recursos tienen".

Tiempo atrás, el dirigente campanense había compratido escenario junto a la ex Presidenta, en Escobar.



Romano acompañó a Cristina

