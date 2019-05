Ortega recomienda la lectura de "Sinceramente"

El libro de la senadora Kirchner también es furor en Amazón "Sinceramente" de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner ha desplazado del liderazgo de ventas en Amazón a pesos pesados como Yuval Noah Harari, un autor recomendado por el magnate Bill Gates; la autobiografía del ex presidente colombiano Juan Manuel Santos "La batalla por la paz" y también el libro del economista y político argentino Martín Lousteau, "Debajo del agua", publicado recientemente. En la categoría Ensayo político es donde se produce el fenómeno más llamativo: supera a varios libros publicados en idioma inglés, el lenguaje por defecto de la plataforma de e-commerce creada por Jeff Bezos. Allí supera el supuesto sabotaje a la presidencia de Donald Trump, escrita por un policía de Nueva York. El dirigente del sindicato de los trabajadores de la ANSES fue invitado a la presentación que realizó Fernández de Khichner en la Feria del Libro. "Cristina tiene razón: Macri está tan desorientado que ni siquiera se le ocurrió copiar las políticas de Donald Trump para defender el empleo local", comentó. "No es un libro más, escrito por alguien intrascendente. Y por algo la gente está apartando los pocos pesitos que le sobran o sacando de dónde no tiene para devorarse un ladrillo de 600 páginas. Porque la gente confió, y cada vez está más claro que nos llevaron a un nuevo y brutal ciclo de endeudamiento, mientras nos entretenían con la llegada del segundo semestre o la luz al final del túnel, como decía Gabriela Michetti, cuando todavía se atrevía a dar una entrevista. Claro, ahora sabemos que la luz es una máquina de tren que se nos viene de frente y se llama FMI", señaló Carlos "el Toro" Ortega luego de asistir invitado a la presentación de "Sinceramente" en la Feria del Libro. En el mismo sentido, Ortega agregó: "No sólo recomiendo su lectura, sino que adhiero a la visión de Cristina en cuanto a la necesidad de construir un contrato social de ciudadanía responsable, con todo lo que ello implica, incluso puertas adentro del Justicialismo y de Unidad Ciudadana. En el medio, Macri está tan desorientado que ni siquiera se le ocurrió copiar las políticas de Donald Trump para defender el empleo local. Es gracioso, pero Trump hoy parece peronista. Lo dijo Cristina durante la presentación y es tal cual. El supuesto mejor equipo de los últimos 50 años hizo tan mal las cosas que ya es un secreto a voces que la recesión va a seguir en el 2020, gane quien gane. La gente tiene que elegir entre más de lo mismo, o una propuesta superadora y con un rumbo definido: hablamos de gobernar defendiendo y poniendo por delante los intereses de todos los argentinos y no sólo de unos pocos. Esa propuesta está surgiendo. No lo digo yo, se huele en la calle, y lo pide la gente: se les terminó el crédito".

Gremialistas de la Corriente Federal de Trabajadores el jueves en la Rural: Minnuci (Apsse), Ozemo (FGB), Ortega (ANSES), Correa (Curtidores y Dip Nacional) y Amichetti (FGB).



Ortega recomienda la lectura de "Sinceramente"

