La Habana, capital de Cuba, es una ciudad llena de paradojas y contradicciones, cuyos principales atractivos son la belleza de su casco histórico, su excepcional arquitectura, la iconografía revolucionaria - cubana (desde El Malecón hasta la Plaza de la Revolución, pasando por La Giraldilla), y su amplia oferta cultural. La historia de La Habana es realmente fascinante, y en ella encontraremos interesantes museos, impresionantes proyectos de restauración, y una magnífica cultura musical que va desde la música callejera hasta el cabaret. Al estar suspendida en el tiempo, la capital cubana es sin dudas una de las ciudades más originales del mundo, cuyas imágenes callejeras remiten a una escenografía cinematográfica de los años 50. Esa tan particular y atractiva atmósfera, sumada a su destacada historia política y cultural, su exquisita riqueza arquitectónica, la calidez de sus habitantes y su tradición musical, brindan los mejores motivos para conocerla y disfrutarla con el placer con el que se disfrutan las cosas únicas. Entre los atractivos que no pueden dejar de visitarse en un viaje a la Habana, destacamos los siguientes: El Paseo del Prado: Es una de las más importantes avenidas de la ciudad y el sitio ideal para vivenciar el primer contacto con la capital cubana. Rodeada de árboles y estatuas con figuras de leones realizadas en bronce, regala al viajero un inmejorable pantallazo de la belleza arquitectónica que caracteriza a la ciudad. Durante el recorrido, tienen la oportunidad de conocer el imponente edificio del Capitolio y las señoriales fachadas del Gran Teatro de La Habana y el vecino Hotel Inglaterra, a la vez de deleitarse viendo transitar a los distinguidos autos de la década del 50. La Plaza de la Revolución: Se trata de una de las plazas más grandes del mundo, con 72.000 m², y tiene un gran valor histórico, ya que ha sido el escenario de varios de los actos y acontecimientos más relevantes de la Revolución Cubana. En ella se encuentran el Monumento a José Martí y, hacia el lado opuesto, el Ministerio del Interior con la famosa imagen del Che Guevara en su frente. La Plaza de la Revolución es uno de los lugares donde se reúne al pueblo para las marchas multitudinarias, en días como el 1º de mayo, donde ha llegado al millón de ciudadanos. El Museo de la Revolución: Este soberbio edificio, construido en 1920, alberga todos aquellos documentos y objetos relacionados con el proceso revolucionario del país. Su belleza es tal, que conmueve a primera vista. Consta de cuatro plantas y una enorme cúpula con piezas de cerámica vidriada. En su interior, con pisos y escaleras de mármol de Carrara, hay 38 salas de exposición con alrededor de 9000 piezas de distintas etapas de la lucha independentista, entre ellas documentos, fotografías, videos, una escultura a tamaño natural del Che Guevara, banderas, armamento y trajes militares. También hay exhibidas pinturas y esculturas de algunos de los más importantes artistas cubanos. Está abierto todos los días y pueden efectuarse visitas guiadas. El Malecón: Comprende una amplia avenida de seis carriles y un muro que se extiende sobre la costa norte de la ciudad a lo largo de 8 km. En cualquiera de sus puntos apreciaremos maravillosas vistas del mar y de los extremos de la ciudad. Hacia el lado opuesto existen numerosos monumentos de referentes de la historia del país y notables personajes. Hotel Nacional de Cuba: Construido en 1930 con un estilo ecléctico, que combina el art decó, el neoclásico y el neocolonial, está emplazado en la saliente costera de Punta Brava. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, fue inaugurado en diciembre de 1930 y hasta comienzos de la década del 50 fue el único hotel 5 estrellas de la región caribeña. Pasearse por sus interiores es un placer. Sus arañas, apliques, brillantes pisos, pasillos con techo de madera, salones y galerías externas, son de una belleza increíble. Todos los días hay recorridos guiados en los que se relata la rica historia del establecimiento. Por las noches se puede disfrutar de los shows del Cabaret Parisién. Siempre es una opción para dormir, es importante dejar en claro que funciona normalmente. La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana: Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992, este templo católico de estilo barroco, ubicado en el corazón de La Habana Vieja, es una de las edificaciones religiosas más destacadas de la Habana. Su interior, con piso de baldosas de mármol blanco y negro, está dividido en tres naves y ocho capillas laterales. La visita puede completarse recorriendo la plaza que la rodea, en cuyos laterales hay increíbles mansiones de la nobleza habanera colonial, entre las que se destacan la casa de los condes de Bayona (actual Museo de Arte Colonial), el Palacio del Marqués de Arcos y la casa del Marqués de Aguas Claras. También hay puestos de artesanías y, sobre todo, de libros de historia y política. La Bodeguita del Medio: A sólo media cuadra de la Catedral se encuentra este legendario local que funciona desde 1942. Se trata de un típico restaurante que se ha transformado en uno de los atractivos más afamados de la ciudad, ya que en su interior se respira la típica tradición y atmósfera cubana a través de los platos, la música y la simpatía de quienes lo atienden. Es famosa la frase que Ernest Hemingway escribió en inglés en una de las paredes: "My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita", y que hoy está rodeada de oraciones y hasta fotos de visitantes de todo el mundo. En cuanto a las opciones del menú, son típicamente criollas: arroz blanco, frijoles negros, masas de cerdo, yuca con mojo y chicharrones, todo junto a los mejores mojitos. Otros de los grandes atractivos de capital de Cuba es su animada vida nocturna y su cultura musical. La vida en La Habana es un auténtico Cabaret, ya que todos los estilos musicales están representados en la ciudad. La ciudad cuenta con una amplia oferta de conciertos en directo e improvisados recitales. Es importante destacar que la ciudad se encuentra en un amplio proceso de transición. La realidad de las últimas décadas va cambiando a medida que se flexibiliza la política internacional del país. Hoy en La Habana van a poder cruzar hordas de gringos, cosa impensada solo unos pocos meses atrás, al mismo tiempo que se prepara (y ya está recibiendo) inversiones de todo tipo. La esencia no está perdida, pero la mezcla con la nueva realidad ya comenzó. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

La Habana; la joya del Caribe

Por Lic. Guillermo Ceballos

