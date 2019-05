Por primera vez, realizan un doble trasplante renal en un Hospital Público de Buenos Aires

Se llevó a cabo en el San Martín de La Plata. La paciente, una mujer de Berisso, ya fue dada de alta. Una mujer de 69 años de Berisso fue la primera paciente en recibir un doble trasplante de riñón en un hospital público argentino. El procedimiento puso de relieve la labor del equipo de Trasplante Renal del CUCAIBA que funciona en el hospital provincial San Martín, de La Plata, que realizó está compleja intervención el feriado del 1º de mayo, Día del Trabajador. "El procedimiento duró siete horas, el doble de tiempo en comparación con un trasplante convencional, de un solo riñón, y requirió del trabajo de cuatro cirujanos, una instrumentadora, anestesiólogo y asistente", explicó Fabián Taylor, jefe del Centro Regional de Ablación e Implante CRAI Sur, dependiente del CUCAIBA. A nueve días de la cirugía, la paciente fue dada de alta y ya se encuentra en su casa en buen estado de salud. De este modo, la mujer, que padecía de insuficiencia renal crónica, ya no tendrá que concurrir a diálisis durante cuatro horas tres veces por semana, hecho que mejora notablemente su calidad de vida. "Un trasplante doble consiste en implantar ambos riñones a un mismo receptor. Es una situación excepcional en la cual se estima que el trasplante de un solo riñón, como se realiza habitualmente, puede no ser suficiente para lograr una sobrevida de injerto adecuada", explicó Taylor. La paciente contaba con los criterios para ser parte de un protocolo médico internacional, vigente desde 2010, que contempla la viabilidad de estos procedimientos de donantes añosos para receptores añosos. Ocurre que "si bien cada vez hay más donaciones de órganos y tejidos, la patología renal es muy frecuente en personas mayores de 60 años, y esta alternativa de trasplante doble ofrece una mejor calidad y más años de vida a las personas que, de otro modo, no accederían a un trasplante convencional", explicó el especialista. En ese sentido, detalló que en el país hay unas 30 mil personas en diálisis, de los cuales unos 6 mil habitan la provincia de Buenos Aires y un 20 por ciento se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante.



Por primera vez, realizan un doble trasplante renal en un Hospital Público de Buenos Aires

