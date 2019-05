Mi primer auto: "¡Aprendí a manejar y hasta fui a sacar el registro con él!"

P U B L I C



Fue recorriendo miles de lugares hasta encontrar en el garaje de un compañero de trabajo esta joya: un Chevrolet Caprice 1968. Facundo se contactó con nosotros via WhatsApp e inaugura esta nueva sección de "Autos Clásicos Campanenses" A Facundo siempre le gustaron los autos, el diseño y la mecánica de estas máquinas siempre le llamaron la atención atrapándolo con sus diversos estilos y variados motores. A los 19 años comenzaría la búsqueda del primer auto, pero no uno cualquiera, él quería un clásico. Así, realizaría largos viajes donde se encontraría con majestuosos autos, algunos impecables otros no tanto, que nunca terminarían de convencerlo. Un día hablando sobre autos con un compañero del trabajo, éste le propondría ir a ver el Chevrolet Caprice 1968 de su padre y sin dudarlo aceptaría. Sería en ese enorme galpón donde quedaría fascinado por el impotente auto americano que, a pesar de estar cubierto por una capa gruesa de tierra y tener los neumáticos desinflados, no había perdido su esplendor. Era perfecto. Su estilo lo hacía un auto fuera de lo común y eso le encantó a Facundo. Solo había un problema: no estaba en venta. Como si fuera un golpe de suerte en unos meses la situación se revertiría y sería finalmente suyo. "El día que lo fui a buscar me acompañó un vecino porque yo no sabía manejar. Lo dejamos en un garaje. A los días vino mi primo y me explicó cómo eran los cambios y demás, eso bastó y ¡Aprendí a manejar! ¡Hasta fui a sacar el registro en ese mismo auto! Estamos hablando de un auto de tamaño grande, casi 6 metros de largo por más de 2 de ancho, que es impulsado por un motor V8" Con el objetivo de mejorarlo sin salir del estilo clásico, decidió hacerle algunas modificaciones: "lo primero fue la mecánica, el motor original se mandó a hacer nuevo a un taller en Merlo que trabajaba con autos americanos. Luego, se le hicieron los escapes de doble salida para mejorar el desempeño y se cambió el rodado de llantas por uno más grande y ancho. Por último, a mediados del año pasado, se desarmó completo y se cambió el color por un azul más claro con perlas". Fiel a su estilo, el interior mantiene los tapizados de cuero y tela azul originales de fábrica con todas las vaguetas y molduras en impecable estado. Orgulloso de su auto, lo expone en encuentros de autos, donde es bombardeado de preguntas y elogios de la gente: "la mejor recompensa es cuando te felicitan por el auto, ya que, se ve reflejada la dedicación y el tiempo que uno le pone para que se vea así". "Mientras yo viva no creo que se venda. Con el pasar de los años tuve varios autos, algunos clásicos y otros no, pero este siempre quedó. Para mí no tiene valor económico sino sentimental"



TODO EL ESPLENDOR DEL CHEVROLET CAPRICE CON SU "GUARDIÁN" FACUNDO





EL CHEVROLET CAPRICE, 8 CILINDROS EN "V", PARECE RUGIR A TRAVES DE LA FOTO FICHA TÉCNICA DEL CHEVROLET CAPRICE - Motor: Naftero, 8 cilindros en V, delantero, longitudinal - Cilindrada: 5.031 CC - Potencia: 200 CV (4600RPM) - Transmisión: Manual de tres marchas más reversa - Tracción: Trasera - Velocidad máxima: 187 km/h - Año de fabricación: 1968

Chevrolet Caprice



Mi primer auto: "¡Aprendí a manejar y hasta fui a sacar el registro con él!"

