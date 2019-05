¿Por qué la gente que puede, busca proteger sus ahorros en el dólar? ¿Será porque se siente más protegida en dólares ante la incertidumbre? ¿se refugia en dólares, porque es parte de un problema cultural argentino?, ¿no se confía en el peso argentino ($$$) porque pierde valor, se derrite como barra de hielo?, ¿"no es confiable", porque ya muchas veces lo han estafado?, y por eso busca algo mejor donde depositar su confianza. La Biblia dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. (Mt. 6:19-21) La Biblia nos alerta, y nos hace reflexionar, sobre los tesoros que nosotros consideramos valiosos, permanentes y seguros, que muchas veces son perecederos, momentáneos y pasajeros. ¿Dónde está tu corazón? La Biblia aconseja poner tus ahorros en algo confiable, algo perdurable, no en algo que se destruya rápidamente, o "que se derrita como el hielo". Algunos no ahorran para su futuro. Otros creen que no es necesario porque Dios cuidará de ellos. Y a algunos les gustaría ahorrar, pero gastan todo lo que ganan. Te puede sorprender descubrir que el ahorro se fomenta en la Biblia. Las Escrituras aprueban ahorrar para las necesidades imprevistas o del futuro. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; Mas el hombre insensato todo lo disipa. (Prov. 21:20) La Biblia enseña que es posible ahorrar sabiamente e invertir para el futuro, y al mismo tiempo ser "rico para con Dios" al "acumular tesoros en el cielo" Jesús en ese sentido les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. (Lc. 12:16-21) Realmente corren días malos como para desaprovechar el consejo de Dios, y no invertir en algo de valor y confiable, ¿Te sentís verdaderamente rico para con Dios? los valores que Dios nos enseña son de bendición para nosotros, nuestra familia, nuestro prójimo, y todo lo que nos rodea, como para postergarlos y poner en primer lugar lo que en realidad es secundario. (Mateo 6:33) dice "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas". Dios nos ayudará y guiará a tener todo lo necesario, si ponemos en primer lugar a Él y su voluntad para con cada uno de nosotros. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy: "El Dólar"

Por Luís Rodas

