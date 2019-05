Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni Buja, Italia Jesús en el Evangelio dice: Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decirnos? Giorgio: La levadura hace que el pan levite, pero si no pones la sal estará soso. Ambos hacen que el pan (el Cuerpo de Cristo) sea bueno, crujiente, con la miga perfumada y blanda. Cuando Jesús dice: "Sed el camino, la Verdad, la Vida en el mundo". Él se identifica en los apóstoles y en todos los que habrían creído, teóricamente también nosotros. Hoy la Iglesia católica celebra el Bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista. Durante el catecismo, a mi hijo de ocho años le han contado que ese sacramento borra todos nuestros pecados. Yo he tratado de explicarle que se trata de un ritual simbólico, nuestros pecados son infracciones a la Ley que comportan un efecto que tenemos que vivir y sólo Cristo puede borrar nuestro karma; no de seguro un poco de agua vertida por un sacerdote. ¿Puedes ayudarme a aclarar con palabras adecuadas este tema? Giorgio: El niño no necesita ser bautizado con agua porque nace puro. He dicho varias veces que los niños son Dios, por lo tanto, sería ridículo pensar que Dios se bautiza a si mismo; si acaso, es el niño el que nos bautiza viniendo al mundo. Dicho esto, el Bautismo es un acto simbólico, una promesa de fidelidad a Cristo. Yo te bautizo en el nombre de Dios, significa: ahora estás libre, vete hacia Cristo, sigue el Camino, la Verdad y la Vida; sólo Cristo purifica nuestros pecados y el agua es símbolo de purificación. Cuando Juan bautizó en el río Jordán, pedía que se arrepintieran de los pecados porque, como ocurre hoy, la gente pecaba de materialismo, perversión, fornicación, apego al dinero, adulterio, corrupción y mafia. El profeta mandado por Dios gritaba para amonestar y anunciar la justicia divina (karma): simbólicamente, el agua purificaba los pecados y, con el Bautismo, el Bautista acercaba las almas a Cristo. Jesús, con Su revelación por medio del Bautismo, no obtiene la purificación de Sus pecados, ya que era perfecto; pero Él le ordena a Juan que le bautice, porque tenía que cumplirse el acto de fidelidad a Cristo, según las Escrituras. Yo preferiría que los niños fueran bautizados a una edad más adulta, cuando son conscientes. Ellos son puros, no necesitan purificarse; si acaso los que bautizan cometen pecados y de esto rendirán cuentas a Dios. La Confirmación, en cambio, es una gran invención de la Iglesia católica con el único objetivo de lucro como la confesión y tanto otros rituales que no están contemplados en el Evangelio. A parte la Comunión y el Bautismo, los demás sacramentos son simples coreografías totalmente inútiles, si no ayudan al fiel a mejorarse. Quisiera saber si los padres de la Santa Madre fueron preparados para recibirla, como Ella fue preparada para recibir a Cristo en Su regazo. Giorgio: Santa Ana, la madre de Maria, era armenia. Ambos padres fueron preparados para recibir a una enviada de Dios, pero hasta la aparición del arcángel Gabriel no supieron que ella habría sido Bendita entre las mujeres. Desde su nacimiento hasta el día de la concepción, Maria fue instrumento divino. Cuando Cristo se concebió a si Mismo en el vientre de María, la Virgen fue personificada por el Espíritu cósmico de la Madre Tierra, el Espíritu Santo así como Jesús de Nazareth, Maestro de la Verdad, fue compenetrado por Cristo el día del Bautismo. Las entidades, cuanto más se acercan a la realización divina, más se elevan y más pierden el ego Sum; nuestros jóvenes perciben mejor que nosotros veteranos esta ley del universo. El ego es un valor indispensable para crecer, pero acercándonos a las dimensiones superiores existe una parte de ego que no es prioritario y que está personificado por lo divino: he aquí que ya no estás solo y el ego empieza a convertirse en ´nosotros´. En Jesús cristificado por la energía cristica la identificación es una sola, pero las entidades son dos. En los mensajes que recibo, el Padre habla en primera persona, pero se trata de una manifestación necesaria porque nosotros todavía estamos vinculados al ego y necesitamos la autoridad. El Padre, Cristo, Krishna, etc. son ´nosotros´; en la séptima dimensión tú siempre eres tú, pero eres feliz de ser ´nosotros´. Para muchos de vosotros es difícil comprender este concepto, porque todavía sois celosos de vuestra identidad. Lo mismo ocurre con el mal, cuando Jesús le pregunta al demonio de Gerasa su nombre, éste contesta: "Mi nombre es Legión, porque somos muchos" (Marco 59). Decía un antiguo Maestro de Giorgio Bongiovanni: "¡El tiempo ha llegado! ¡Arrepentíos! Quien ha puesto su propio corazón en la luz de la justicia, de la verdad y de la sabiduría, en verdad os digo, estos ya están en el umbral del Reino de Dios". Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

