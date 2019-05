"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN / CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial. Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. 12 de Mayo de 2019 - Año I - Edición Nº 29 ENCUENTRO DE LOS OBISPOS ARGENTINOS CON EL PAPA FRANCISCO Desde el 28 de abril y 18 de mayo todos los obispos argentinos, divididos en tres grupos, estarán en el Vaticano cumpliendo con la visita AD LIMINA, portando un detallado informe de la realidad pastoral de cada una de las diócesis del país. Además del encuentro con el Papa Francisco, los actos fundamentales en que participan son: La peregrinación a las 4 basílicas mayores de Roma donde celebrarán la Eucaristía, el homenaje a las tumbas de los Príncipes de los Apóstoles y las reuniones con los Dicasterios (ministerios) de la Curia Romana. El viernes 10 mayo, se realizó el encuentro con el Santo Padre. Compartimos declaraciones de Monseñor Gabriel Barba, Obispo de Laferrere y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social. "El Papa Francisco nos ha pedido que la evangelización sea el tema fundamental de nuestra vida y que lo hagamos con alegría, con un espíritu abierto, atentos a las necesidades de la gente." "Nos alentó a los Obispos a ser hombres de oración y de anuncio. Estando cercanos con los curas y luego organizar las tareas. Instó a que los niños deben ser protagonistas en la Iglesia." "Conversamos con gran énfasis la cuestión de las vocaciones sacerdotales. De igual modo dialogamos sobre la importancia de acompañar a los matrimonios, no solo en el momento prenupcial, sino especialmente en su camino de vida familiar. Asimismo, expresamos al Santo Padre nuestro reporte sobre cómo nos hemos sentido recibidos por las Congregaciones y Dicasterios; profundizando aspectos sobre cada una de las reuniones mantenidas." "Francisco nos convocó a trabajar en la sinodalidad, entendiendo que no es solo un restructurar y reorganizarnos para que todo continúe igual, sino en el sentido de escuchar la voz del espíritu en este caminar junto a las comunidades. Es allí donde surgen cuestiones verdaderamente nuevas. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu." "Respecto a la problemática de los abusos, el Santo Padre, nos promueve a ´dar la cara´, enfrentando estos temas de una manera valiente, reconociendo que la Iglesia en estos últimos años ha madurado en el procedimiento sobre el cómo encarar estas cuestiones." " Sobre la realidad de nuestro querido país, hemos dialogado junto al Papa Francisco sobre las vivencias de nuestros pueblos, abordando aspectos de la crisis y muy especialmente la pobreza. El Papa nos ha pedido estar cerca de los pobres, ese es nuestro lugar como Obispos, también la cercanía para con los más necesitados." "Citando a San Juan Pablo II, hemos conversado sobre aspectos de la ´economía social de mercado´, enfatizando la necesidad de seguir estos lineamientos". "En cuanto a la realidad global; compartimos la preocupación del Santo Padre por el medio ambiente, destacando la problemática básica sobre la sobrevivencia de la humanidad. De igual manera, abordamos aspectos del calentamiento global, la baja en los niveles del oxígeno, el tratamiento del hombre para con el agua, la contaminación ambiental y de los mares. Hay aquí una marcada preocupación del Santo Padre por nuestro planeta tierra." "Nos ha agradecido la visita habida cuenta de su relación para quien hemos sido sus hermanos en la Iglesia Argentina; recibiendo su bendición apostólica; la que hemos recibido con gran valoración y sentimiento de profunda alegría y fraternidad." CARTA DE LOS OBISPOS AL SUMO PONTÍFICE En ese mismo encuentro, el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea, entregó una carta al Papa Francisco los saludos, preocupaciones y esperanzas de la comunidad de la región pastoral Buenos Aires, y advirtió sobre la falta de unidad de los argentinos y las consecuencias que provocó la instalación del debate por el aborto. Además de un diagnóstico de la realidad social de la región, la misiva conlleva una autocrítica sobre el debe y el haber de la Iglesia en materia pastoral, además le presenta "nuestros conflictos, dificultades y también nuestros sueños y proyectos". Entre los párrafos más significativos podemos mencionar: "Aquellos hermanos que tienen trabajo se levantan diariamente para ganar el pan con el sudor de sus frentes y también con el sudor del corazón porque el salario no alcanza. Existe mucho temor de perder el trabajo; son muchos también los desempleados". Sin embargo, son los primeros en darnos una lección de esperanza y hasta de buen humor y en el fondo de su corazón no se ha apagado la llama de la fe, que el Espíritu sabe mantener viva y que se expresa con tanta nitidez en nuestros santuarios, especialmente en Luján. El alma de nuestro pueblo sigue siendo cristiana, aun en medio de una aguda batalla cultural". "La instalación del debate por el aborto hizo mucho mal" a los argentinos y reconoció: "Si bien intentamos llevar adelante el debate con claridad, pero sin agresiones nos hemos visto sorprendidos porque un gran número de jóvenes -incluso de nuestros colegios- están militando por el aborto, manifestando en algunos casos un gran enojo con la Iglesia". SALUDOS Y BENDICIONES DE MONS. LAXAGUE Mons. Pedro María Laxague, obispo de Zárate - Campana está participando de junto a los obispos de la región Bs. As. Mons. Pedro Laxague, que está participando en Roma de estos encuentros del 5 al 11 de mayo junto con los obispos de la región Buenos Aires en la visita Ad Limina Apostolorum, envió un video mensaje a la fieles de su diócesis de Zárate-Campana para saludarlos en el día de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina y está sede. "Les mando un gran abrazo y una bendición de María que nos cuida, que nos anima a vivir en familia, para que no nos peleemos, sino que nos reconciliemos y que siempre miremos con fe a su Hijo". También envío bendiciones especiales para los voluntarios de Caritas Diocesana que este 12 de mayo cumplen 40 año de servicios hacia los más pobres y necesitados y lo festejarán en el Hogar de las Hermanas de la Caridad en Zárate, a partir de las 16 hs. Recemos por los frutos de renovación espiritual y pastoral de toda nuestra Iglesia.

