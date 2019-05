El Violeta y Villanueva sumaron su segunda victoria del torneo y son, por ahora, los únicos líderes de los Grupos A y B. Hoy continúa esta segunda fecha con otros cuatro encuentros. Y mañana termina con los dos juegos que se reprogramaron tras las suspensiones del viernes.

Después que el viernes se suspendiera la actividad a causa de las lluvias, ayer comenzó a disputarse la segunda fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y cuatro equipos cantaron victoria: Villa Dálmine, Villanueva, La Josefa y Deportivo San Felipe.

El Violeta sumó su segundo triunfo del campeonato. En la primera fecha había vencido 3-0 a Desamparados FC y ayer, nuevamente en su estadio de Mitre y Puccini, derrotó 4-1 a Mega Juniors, que comenzó el juego en ventaja con un gol tempranero de Matías Narvaja, de gran partido. Sin embargo, un doblete de Francisco Nouet (llegó a cuatro tantos en el certamen) le permitió a Villa Dálmine dar vuelta el marcador en ese mismo primer tiempo. Y en el segundo, Gastón Martiré y Tobías Paolino establecieron cifras definitivas.

Así, el Violeta quedó como único líder del Grupo A con 6 puntos, mientras que como escolta se ubica Deportivo San Felipe, que luego del empate 2-2 del debut ante Malvinas, ayer venció 3-0 a Desamparados FC en cancha de Lechuga, llegó a los 4 puntos y superó a Mega Juniors, que quedó con 3 unidades (en la primera fecha había vencido a Juventud Unida).

En la continuidad de este Grupo A hoy jugarán: Lechuga FC vs El Junior (9.30 en cancha de Lechuga) y Defensores de La Esperanza vs Río Luján (12.00 horas, también en Lechuga). Mientras que el lunes se completará la segunda fecha de esta zona con el duelo entre Deportivo San Cayetano vs Juventud Unida (20.30 en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo). Queda libre Malvinas en esta oportunidad.

En tanto, por el Grupo B, Villanueva consiguió su segunda victoria del certamen y quedó, por ahora, como único líder con 6 puntos (puede ser alcanzado en esta fecha por Atlético Las Campanas y Real San Jacinto). En su debut, Villanueva derrotó 2-1 a Las Palmas en lo que había sido la jornada inaugural de este Torneo Oficial, mientras que ayer le ganó 3-2 a Leones Azules en un cotejo disputado en la cancha de Lechuga.

Además, por esta zona, ayer debutó el último subcampeón, La Josefa, que venció 2-1 como local a Otamendi FC con goles de Iván García y Fernando Criado, ratificando todo lo bueno que había hecho en la última Copa Federación. El gol del Gallito, que también se presentaba por primera vez, lo anotó Cristian González.

La actividad de este Grupo B continuará hoy con dos encuentros que se jugarán en cancha de La Josefa: Atlético Las Praderas vs Las Palmas (9.30) y Barrio Lubo vs Atlético Las Campanas (12.00). Mientras que el lunes se medirán Puerto Nuevo vs Real San Jacinto (a las 18.00 en la cancha auxiliar del Auriazul). Queda libre en esta oportunidad Albizola FC.





LA JOSEFA DEBUTÓ CON VICTORIA COMO LOCAL: LE GANÓ 2-1 A OTAMENDI FC.





VILLANUEVA VENCIO A LEONES AZULES Y SUMO SU SEGUNDA VICTORIA EN FILA





VILLA DÁLMINE VENCIÓ A MEGA JUNIORS EN DUELO DE EQUIPOS QUE HABÍAN GANADO EN LA PRIMERA FECHA (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).

HOY, TAMBIÉN LAS PROMOCIONALES

La cuarta fecha de los campeonatos promocionales de la Liga Campanense de Fútbol se desarrollará hoy en las canchas de Lechuga, Otamendi FC, Las Campanas y San Cayetano con la siguiente programación por categoría:

TERCERA DIVISIÓN: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (12.15 en Lechuga), Juventud Unida vs Albizola FC (15.30 en Lechuga), El Junior vs Atlético Las Campanas (12.15 en Otamendi FC), Deportivo San Cayetano vs Leones Azules (13.55 en Otamendi FC), Deportivo Río Luján vs Desamparados FC (15.40 en Otamendi FC), Malvinas vs Lechuga (9.00 en Las Campanas), Otamendi FC vs Barrio Lubo (12.15 en Las Campanas), Las Palmas vs La Josefa (15.30 en Las Campanas), Real San Jacinto vs Atlético Las Praderas (10.30 en San Cayetano) y Villanueva vs Defensores de La Esperanza (15.20 en San Cayetano).

CUARTA DIVISIÓN: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (10.30 en Lechuga), Lechuga "B" vs Albizola FC (13.55 en Lechuga), El Junior vs Atlético Las Campanas (10.30 en Otamendi FC), Real San Jacinto vs Atlético Las Praderas (9.00 en San Cayetano) y Villanueva vs Defensores de La Esperanza (13.45 en San Cayetano).

QUINTA DIVISIÓN: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (9.00 en Lechuga), El Junior vs Atlético Las Campanas (9.00 en Otamendi FC), Otamendi FC vs Barrio Lubo (10.40 en Las Campanas), Las Palmas vs La Josefa (14.00 en Las Campanas) y Villanueva vs Defensores de La Esperanza (12.15 en San Cayetano).