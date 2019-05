La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/may/2019 Básquet:

Como local, el Celeste cayó 92-85 ante el líder del Torneo Oficial 2019 de la ABZC. Por la sexta fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club cayó como local frente a Sportivo Pilar por 92 a 85 en un partido disputado el viernes por la noche en la ribera de nuestra ciudad. De esta manera, el conjunto Celeste cosechó su tercera derrota en cuatro presentaciones y mantiene como único éxito en este certamen el triunfo en el clásico frente a Ciudad de Campana. En tanto, Sportivo Pilar logró su quinta victoria consecutiva, se mantiene invicto en el torneo y es, hasta el momento, el único líder del certamen con 10 unidades. Una situación que no sorprender porque el conjunto que dirige Marcelo Asturiano está jugando casi con la misma plantilla que utilizó en el último Torneo Provincial en el que eliminó al CCC en Cuartos de Final para, posteriormente, quedarse con el subcampeonato en el Final Four que se disputó en Somisa de San Nicolás (equipo que ascendió al Torneo Federal). El viernes por la noche, el Campana Boat Club le plantó batalla, repartiendo el goleo en el primer cuarto para contrarrestar el dominio del pivot Alejandro Mena (11 puntos en esos diez minutos) y las apariciones de Leandro Hasenhauer (7). En el segundo período tomó mayor protagonismo Lautaro Expósito (9) y la visita aprovechó que la ofensiva Celeste se trabó y no encontró efectividad en lanzamientos de tres puntos (en toda la primera parte anotó un solo triple: Guido Cadelli en el primer cuarto). Así, el elenco pilarense se fue al entretiempo con una ventaja de 9 puntos (41-32). Y en la reanudación del juego, explotaron las dos ofensivas. En el CBC aparecieron triples vía Mariano Rubin y Santiago Michelotti, pero el que entró decididamente en partido fue Marcos Jelavich, quien anotó 18 de sus 30 puntos en ese tercer cuarto (incluidos cuatro triples). Pero ese vendaval ofensivo fue respondido por Sportivo, que lastimaba con Mena en la pintura (10 puntos en el parcial), pero necesitaba también de las apariciones de Expósito desde el perímetro (9). Igualmente, el período se cerró 37-30 a favor del conjunto de Gustavo Godoy, que así ingresó al último cuarto apenas dos puntos abajo en el marcador (71-69). Sin embargo, en los 10 minutos finales prevaleció el equipo de Pilar, con buenas apariciones de Thomas Lynn (7 puntos), un triple clave de Hasenhauer y dos conversiones de Expósito. Sin triples en ese último período, al CBC se le terminó escapando el juego a pesar de un gran esfuerzo para lucharlo hasta el final. Por esta misma sexta fecha, también el viernes por la noche, Independiente de Zárate venció 86-59 a Central Buenos Aires con 20 puntos de Juan Martín Petrosino, mientras que Honor y Patria de Capilla del Señor consiguió su primer triunfo al superar 76-74 como visitante a Atlético Pilar con Victorio Dente (22) y Maximiliano Gutiérrez (18) como figuras. Esta jornada del Oficial de la ABZC seguirá mañana lunes con el partido que sostendrán Defensores Unidos vs Sportivo Escobar desde las 21.00 y se cerrará el miércoles en el gimnasio de Chiclana 209, donde Ciudad de Campana recibirá la visita de Presidente Derqui desde las 21.30. Por el momento, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Sportivo Pilar, (5-0) 10 puntos; 2) Independiente y Central Buenos Aires (3-3), 9 puntos; 4) Ciudad de Campana (3-1), 7 puntos; 5) Honor y Patria (1-5), 7 puntos; 6) Sportivo Escobar (2-1), 5 puntos; 7) Campana Boat Club y Defensores Unidos (1-3), 5 puntos; 9) Atlético Pilar (1-2), 4 puntos; 10) Presidente Derqui (1-0), 2 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (85): Agustín Giordanelli (2), Guido Cadelli (12), Marcos Jelavich (30), Mariano Rubin (7) y Gustavo Marafiotti (12) (FI) Leandro Fink (10), Bruno Santini (7) y Santiago Michelotti (5). DT: Gustavo Godoy. ATLÉTICO PILAR (92): Thomas Lynn (7), Lautaro Expósito (24), Leandro Hasenhauer (14), Juan Pablo Cáceres (13) y Alejandro Mena (25) (FI) Nicolás Laugas (2), Joaquín Rodríguez (4) y Álvaro Mendoza (3). DT: Marcelo Asturiano. PARCIALES: 19-20 / 13-21 (32-41) / 37-30 (69-71) / 16-21 (85-92). JUECES: Raúl Imosi y Daniela Kohan. GIMNASIO: Campana Boat Club

LEANDRO FINK BUSCA EL ARO ANTE DOS DEFENSORES DE SPORTIVO.





MARIANO RUBIN SUMÓ 7 PUNTOS PARA EL CBC.

#Basquet Boat Club perdió 92-85 como local ante Sportivo Pilar por el Torneo Oficial de la ABZC. Marcos Jelavich fue el goleador Celeste con 30 puntos. pic.twitter.com/BM990gf2uC — Pablo Scoccia (@chuecosco) 11 de mayo de 2019

