DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 13/may/2019 - 06:07

El Tiempo en Campana 10 ºC Despejado La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/may/2019 Rincón Tuerca







FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo desarrolla este fin de semana otra fecha de su campeonato con el Gran Premio de España. Televisa Fox Sport. ESPACIO: Sin duda que Francisco Iglesias sigue ganando su espacio en el mundo de las picadas donde el hijo de Cristian ya mostró sus condiciones siguiendo los pasos de su padre y ya ganó en esta propuesta. SUEÑO: Emiliano Falivene está concretando un sueño al poder como invitado correr un auto del TC Regional invitado por su amigo Benitez en este fin de semana en la Clase de los chasis ocupará una butaca en un momento que el joven viene corriendo en karting. COCINERO: No muchos saben que el ex piloto de Alma se sumó a un equipo del Super TC 2000 para aportar lo suyo desde el lugar que lo asignaron como cocinero oficial para los fines de semana de carreras para toda la estructura. Lo tenían al Leo?! PROCAR: En el autódromo capitalino la categoría se presentó con sus dos clases en el autódromo porteño por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos donde cerraron un buen fin de semana. ADQUIRIR: Finalmente después de algún tiempo y asesorado por Ruben Guerra tomó la determinación de adquirir un karting para correr en la clase Nacional de la categoría Rotax el campanense Diego Barletta que ahora llegará el momento de mostrar lo suyo desde una butaca. Bienvenido! DESPERTAR: Haber corrido como invitado en la categoría Alma parece ser que despertó a Victor Gonzalez que en rueda de amigos dejó entrever que tiene su auto terminado y con la licencia en su poder. Todo indica que puede volver a correr. OFRECIMIENTO: Carli Bava en rueda de allegados y amigos contó que tuvo un ofrecimiento para correr en el TC Mouras pero decidió no ser de la partida básicamente por una cuestión de presupuestos. PAKO: Esta especialidad del karting llega hasta el kartódromo de Zárate este fin de semana para llevar adelante otra fecha del campeonato. Comienzan desde las 10 hs. TRIUNFO: Viene de correr en el circuito "Al Límite" de la vecina ciudad de Zárate donde en la Clase 85 cc del motocross el representante local Julian Garrido se alzó con otro triunfo con la moto que atiende su padre. EVALUAR: Luego de este fin de semana donde los chasis del regional se presentan en La Plata los dirigentes están evaluando de ir a correr en algún autódromo en el centro de la provincia de Buenos Aires si llegan a un acuerdo desde lo económico. PREDIO: El probable predio para llegar a tener un circuito en nuestra zona tendría ya su lugar, ahora se deberá trabajar en los temas mas engorrosos que se base en los papeles para tal emprendimiento. TURISMO NACIONAL: Con sus dos clases y otro parque interesante de autos la categoría visita el autódromo de Neuquén este fin de semana. Televisa desde las 11 hs a través del programa ACTC Medios. CENA: Los comenzales del mundo de Rally que visitaron el club Arsenal deglutaron una cena donde quedaron agradecidos por la especialidad servida por Don Gustavo Ulrich que volvió a mostrar sus condiciones gastronónicas para la gente tuerca. CONTENTO: En reciente nota en la página de Rincón Tuerca en Facebook Juan Carlos Muñoz expresó sentirse contento de haber cambiado de categoría dejando Alma por la clase 850 cc de Fedenor porque le resultó hasta mas familiar. PRIMERA: Fernando Benitez tendrá como piloto invitado en los chasis del Regional a Emiliano Falivene piloto de karting y amigo de Benitez donde el joven zarateño está haciendo su primera experiencia en autos de carreras. TOPE RACE: Al autódromo sanjuanino llega la Tope Race este fin de semana donde encaran otras carreras del calendario. Televisa desde las 10.30 a través del programa Carburando por Canal 13. FECHAS: Los dirigentes que rigen los destino de la categoría Enduro ya confirmaron que el próximo 18 y 19 de mayo estarán en el circuito de Pergamino para llevar adelante en ese fin de semana dos fechas del calendario para recuperar la suspendida por razones climáticas. PRESENCIA: Dicho evento de la categoría Enduro contará con la presencia del representante local German Henze que ya trabaja con su equipo de cara a esta competencia donde viene peleando el campeonato donde Simón Moyano es el actual jefe de esta estructura. PREPARAR: Otro buen trabajo para el pibe Fausto Ciaponi en ciclomotores que llegó segundo en su momento y ahora se prepara para lo que viene también en San Andres de Giles. FEDENOR: Las categorías que nuclea esta federación se están presentando este fin de semana en el autódromo de Colón en la provincia de Buenos Aires con otro parque interesante de autos que desde las 9.30 hs comienzan con su show automovilistico. REPETIR: El piloto local Valentino Lacognata repitió triunfo en la segunda fecha del motocross en el circuito Al Limite en donde el joven está invicto y puntero del campeonato en su clase promocional. ENTUSIASMAR: Hay un piloto que siguiendo por television las notas de los protagonistas parece que se entusiasmó y está a un paso de sumarse a las clases que fiscaliza la Fedenor. Más específicamente a la clase 850 cc porque asegura tener el auto ideal. Mirá vos! ASOMBRO: Los abuelos del niño no salen de su asombro por todo lo que provoca en los medios por su presencia en el mundo del karting a tal punto que temen que el niño se lo crea y quiera dejas sus estudios cuando recién está comenzando en el ámbito escolar, TOPE RACE JUNIORS: La categoría llega este fin de semana al autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato donde Televisa desde las 10.30 hs por Canal 13 el programa Carburando. FUEGO: El equipo periodístico de Juego Limpio se reunió en asado desarrollado por Darío Sanchez que le entregaron leña mojada y le llevó su tiempo y cuando el fuego llegó superó lo esperado a tal punto que el cartón puesto arriba de la carne se perdió por el alcance de ese fuego remolón. CULTURA: Como sucede en estos emprendimientos no faltó quien demostrara su cultura alcohólica basado en el esfuerzo de Emanuel Garios para establecer sus condiciones para saborear las uvas. INVITAR: Desde que decidió volver a correr en karting el experimentado piloto ya invitó a comer a su motorista para que todo este muy bien para este fin de semana en el kartódromo de Zárate. No contaban con tu astucia!! TC REGIONAL: La categoría llega hasta el autódromo de La Plata donde encara una carrera con pilotos invitados para sus tres clases y dos finales. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. PRESENTAR: Si bien el Turismo Zonal Pista se presentó en el autódromo capitalino arrancando el campeonato solo presentó la Clase Dos porque la Clase Tres no reunió la cantidad mínima de autos para dar los puntos del torneo. REPLANTEAR: Esto provocó que el campanense Daniel Vidal se quedara sin correr y provocó que el piloto en cuestión se haga un replanteo de cara al futuro con su equipo. VOLCARSE: En principio Vidal piensa volcarse al Turismo Pista después de hablar con Dante Tamburrini en las últimas horas y tampoco se descartó volver a un viejo amor como es la Clase Tres de la categoría Alma donde tuvo una buena performance en esta categoría. VICTORIA: En el escenario zarateño se desarrolló otra carrera del motocross enduro donde en la clase intermedia el piloto local Marcos Garrido se alzó con la victoria con la moto que atiende su padre. GT 900: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Cañuelas donde comienzan a las 10 hs. PEQUEÑO: Desde hace un tiempo el pequeño Milo visita el taller de su padre donde el mas chico de la dinastía Sbarra se va compenetrando con los fierros y ya toma alguna herramienta para hacer de las suyas. Poderoso el chiquitin! RALLY FEDERAL: En Teodina en la provincia de Santa Fe la categoría lleva adelante otra carrera del campeonato en este fin de semana. LLEGAR: A pesar que su familia no esta muy de acuerdo Diego Lacognata no pudo evitar correr en Zárate cuando pasó la categoría del motocross y en la clase Master "A" llegó segundó segundo en su lugar. TC BONAERENSE: Vuelven una vez más al autódromo de Baradero por otra carrera del campeonato este fin de semana. Arrancan desde las 10 hs. MATE: Cuando llegaron a su local para producir una nota para la televisión Cristian Iglesias quiso agasajarlos con unos mates pero algo falló porque se quedó sin yerba. La gente que es mala y comenta! ALMA: La categoría visita el autódromo platense por otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. DESEO: En nota televisiva dejó entrever que en el mes de julio desea volver a la Clase Tres de Alma Pablo Savastano con su Fiat Uno el cual ya está listo para correr. TOPE RACE SERIES: En el autódromo sanjuanino la categoría desarrolla otra fecha del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. SUMARSE: Alejandro Ferraro volvió a sumarse a la categoría del Rally Federal desde su condición de navegante con el piloto uruguayo con el que logró su primer campeonato desde la butaca derecha sin dejar corriendo en el Rally Mar y Sierra con Gerardo Emma. CONTINUAR: Sin duda que este buen momento en las picadas hacen que Francisco Iglesias continúe con su Fiat Super Europa participando esta temporada donde sigue el piloto zarateño sumando experiencia. APOYAR: Desde su agencia de autos Hernan Ferreyra sigue apoyando a su piloto Muñoz que sigue corriendo en la clase 850 cc en donde viene de lograr subirse a un podio. EXITOSO: Resultó la salida desarrollado por el club del Primer Auto Argentino que llevó adelante una excursión a la ciudad de Capilla del Señor donde un parque de motos, autos antiguos y cupecitas fueron de la partida con un almuerzo en dicha ciudad que resultó abundante y muy bien atendido.

Rincón Tuerca

