La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Una muerte que dejó de ser invisible después de 44 años







Armando Luján Rodi, vecino de Campana, recuperó su identidad. A partir del trabajo intenso llevado a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense, se lograron identificar sus restos. Fue víctima de desaparición forzada durante el Terrorismo de Estado a fines de 1975. Armando Luján Rodi. Fue secuestrado y desaparecido el 13 de Diciembre de 1975, en su domicilio en Calle Brown 728 de la Ciudad de Campana, en el marco de la represión y persecución sistemática sobre dirigentes y referentes en el ámbito fabril de Campana en ese período. En su caso, era trabajador metalúrgico en la entonces Dálmine Siderca. Según concluyó el informe, tanto a partir de la denuncia iniciada por su familia en la CONADEP (Legajo Nº 3023) como de muestras genéticas acercadas por la familia y descendientes de Armando, y la constatación realizada por los investigadores del Equipo, las posibilidades son concluyentes con una probabilidad del 99,99%. El banco de muestras de referencia del EAAF y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación incluye el banco de perfiles genéticos de referencia del EAAF y los perfiles de referencia obtenidos a través de un convenio de cooperación específico entre el Ministerio de Justicia y el Equipo en elmarco del proyecto Iniciativa Latinoamericana Para la Identificación de Personas (ILID). Armando fue secuestrado, desaparecido y asesinado por las fuerzas represivas por su condición de militante político y sindical durante el terrorismo estatal que tuvo lugar en nuestro país entre 1974 y 1983. Los hallazgos producidos acreditan que fue asesinado con herida de bala y luego sus restos fueron incinerados. Los mismos fueron encontrados en el Cementerio de San Andrés de Giles (Prov. Bs. As.) años después, a partir de un informe solicitado por la CONADEP en 1984. Sobre esto -una década antes- el Diario "La Opinión" el 20 de Diciembre de 1975 informó que "tres cadáveres con impactos de bala fueron encontrados en Capilla del Señor, cerca de San Andrés de Giles". Por investigaciones posteriores se supo que uno de ellos había sido Armando y que sus restos fueron llevados al Cementerio mencionado. Estos hechos tuvieron lugar bajo la responsabilidad institucional del entonces Gobierno Nacional. En el marco de la Directiva 1/75 y bajo la órbita del Sub Área Militar Nº 111. Este marco instrumentó la represión sistemática sobre referentes y opositores al régimen Parapolicial de Isabel Martínez de Perón y Jorge Rafael Videla. Actualmente, la Justicia Federal de a través del Expediente Nº 1.137. "Homicidio Agravado s/Fuerzas de Seguridad, art. 80 inc 9 del Código Penal" viene dando curso a una investigación por el esclarecimiento y sanción de los responsables de la desaparición forzada de Rodi, Enzo Raúl Gómez, Juana Insaurralde, Elba Insaurralde, Roberto Osvaldo Caprioli, Juan Enrique Girelli, Alberto Márquez, Juan Carlos Twyford y Graciela Silva de López. Todos vecinos de Campana y trabajadores metalúrgicos desaparecidos hasta la fecha de hoy. "Esta noticia representa un paso fundamental en la búsqueda de Memoria, Justicia, Verdad e Identidad por parte de Familiares e hijos de desaparecidos, ex detenidos y sobrevivientes durante el terrorismo de estado en Campana y Zárate. Y en el resto del cordón industrial de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires. Manifestamos nuestro eterno agradecimiento y continuo apoyo a la inmensa tarea llevada por el Equipo Argentino de Antropología Forense y Abuelas de Plaza de Mayo en reparar el Derecho a la Identidad en nuestro país y en el mundo", señalaron activistas de los DD.HH. de la ciudad y recordaron que este próximo lunes a partir de las 10., en calle 25 de Mayo Nº483, se autoconvocan para acompañar la presentación Judicial por los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado el 12 de Abril de 1975 en la localidad de Río Luján.



Armando Luján Rodi fue desaparecido durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. Asesinado por las fuerzas represivas por su condición de militante político y sindical FALLO A FAVOR DE TECHINT Con votos de Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton, el máximo tribunal rechazó que la empresa indemnice a una mujer cuyo padre fue secuestrado dentro del predio de TenarisSiderca. La Corte Suprema falló por mayoría, que no corresponde indemnizar a la hija de un trabajador de la empresa que fuera desaparecido en mayo de 1977. Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco confirmaron la línea que habían sostenido en 2017 en el fallo Villamil, cuando afirmaron que las acciones civiles contra el Estado presentadas por víctimas o familiares de víctimas de la última dictadura prescriben. Del otro lado, volvieron a quedar Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. La demanda de María Gimena Ingegnieros, hija del trabajador de la entonces Dalmine Siderca, hoy TenarisSiderca, Enrique Roberto Ingegnieros, fue el único caso de lesa humanidad que la Corte Suprema incluyó dentro de su agenda de fallos para los primeros meses del año. En 2012, la Cámara del Trabajo había revocado una sentencia de primera instancia y ordenado a Techint que pagara la indemnización a la hija de Enrique Ingegnieros. La empresa llevó en queja el caso a la Corte bajo dos argumentos centrales. Por un lado, dice que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad alcanza a las acciones penales contra los responsables y cómplices de estos delitos, pero no a las acciones por accidentes de trabajo - como invoca María Gimena en la demanda. Además, la empresa sostiene que no está probado que Ingegnieros haya sido secuestrado dentro del establecimiento y que la Cámara valoró mal las pruebas porque no hay un testigo ocular del momento de la desaparición.

Una muerte que dejó de ser invisible después de 44 años

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: