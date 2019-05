La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Fallo a favor de Techint







Con votos de Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton, el máximo tribunal rechazó que la empresa indemnice a una mujer cuyo padre fue secuestrado dentro del predio de TenarisSiderca. La Corte Suprema falló por mayoría, que no corresponde indemnizar a la hija de un trabajador de la empresa que fuera desaparecido en mayo de 1977. Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco confirmaron la línea que habían sostenido en 2017 en el fallo Villamil, cuando afirmaron que las acciones civiles contra el Estado presentadas por víctimas o familiares de víctimas de la última dictadura prescriben. Del otro lado, volvieron a quedar Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. La demanda de María Gimena Ingegnieros, hija del trabajador de la entonces Dalmine Siderca, hoy TenarisSiderca, Enrique Roberto Ingegnieros, fue el único caso de lesa humanidad que la Corte Suprema incluyó dentro de su agenda de fallos para los primeros meses del año. En 2012, la Cámara del Trabajo había revocado una sentencia de primera instancia y ordenado a Techint que pagara la indemnización a la hija de Enrique Ingegnieros. La empresa llevó en queja el caso a la Corte bajo dos argumentos centrales. Por un lado, dice que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad alcanza a las acciones penales contra los responsables y cómplices de estos delitos, pero no a las acciones por accidentes de trabajo - como invoca María Gimena en la demanda. Además, la empresa sostiene que no está probado que Ingegnieros haya sido secuestrado dentro del establecimiento y que la Cámara valoró mal las pruebas porque no hay un testigo ocular del momento de la desaparición.



