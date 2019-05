La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 La Terminal Tajiber y el Camino del Barranco











El “Camino del Barranco” para el transporte pesado, fue tema ayer entre Abella, Vidal y Macri

"Recorrimos la terminal Tajiber de Euroamérica, empresa que ha logrado hace muy poco tiempo todos los permisos para poder empezar a trabajar ese mega puerto que posibilitará que Campana reciba buques Ro-Ro (es un acrónimo del término inglés Roll On-Roll Off, con el cual se denomina a todo tipo de buque, o barco, que transporta cargamento rodado, tanto automóviles como camiones). Es una muy buena noticia porque va a generar y ya está generando nuevos puestos de trabajo en distintos rubros. En poco tiempo más también van a empezar a recibir contenedores, otro segmento de negocio que en Campana no se trabajaba por una cuestión de falta de espacio de almacenamiento", señaló ayer al mediodía el Intendente Abella. En ese sentido, Abella comentó que la terminal Tajiber de Euroamérica tiene un potencial de crecimiento de 240 hectáreas, al tiempo que hoy se encuentran operativas cerca de 50 a las que próximamente se le sumarán otras 40. También mencionó que el denominado "Camino del Barranco" para el transporte pesado con salida por Otamendi, fue parte de la conversación de ayer. "Se habló, y es algo que venimos hablando desde hace 3 años con el Ministerio de Transportes de la Nación. No es un tema menor y obviamente se tiene en cuenta. Está en la agenda tanto del Presidente Macri como del Ministro Dietrich. Obviamente, desde el municipio, nosotros estamos empujando para que Autopistas del Sol pueda hacer esa obra lo antes posible".

