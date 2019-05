La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Efemérides del día de la fecha: 15 de mayo







DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para mostrar la importancia de la familia como unidad básica de la sociedad, lugar privilegiado para la educación y espacio de protección y seguridad. No importa el tamaño de la familia, si cuenta con dos madres, dos padres o es monoparental, lo fundamental es el amor y el apoyo que brindan los miembros. En esta jornada se busca concientizar y promover un mayor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este núcleo de la sociedad. Se celebra por medio de talleres, conferencias, programas de radio y televisión que buscan fomentar y favorecer el mantenimiento y mejora de la familia.



GUSTAVO CERATI REALIZA SU ÚLTIMO RECITAL Ocurrió en el Campus de la Universidad de Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, en el marco de su tour "Fuerza Natural", presentando su quinto disco solista. La noche estaba estrellada, los fanáticos extasiados, Gustavo había brillado con sus canciones "Deja vu", "Artefacto", "Crimen", "Sal" y "Dominó". Para cerrar el concierto diría: "Ahí va un regalo... no mío, sino de la naturaleza, o de lo que sea. Un lago en el cielo para todos... acá que estamos bien alto, gracias Caracas". Así, comenzaría a tocar "Lago de cielo", canción compuesta por él en año 2005 e incluida en el álbum "Allá Vamos" del 2006. Para el músico sería la última canción del concierto, sin embargo, el destino determinaría que sería el final de la voz que deleitó a generaciones. Al terminar el recital, un desorientado Cerati se tambalearía por los angostos pasillos hasta llegar a su camarín, una vez allí, se desplomaría en un sillón. Unos inexpertos paramédicos se verían sobrepasados por la situación pues el músico argentino apenas podía moverse y no podía articular palabras. Charly, su kinesiólogo, sería el que se haría cargo de la situación ordenándoles que le trajeran una camilla. De ahí sería llevado a la Clínica Trinidad donde se confirmaría lo peor: había sufrido un accidente cardiovascular. Después de 3 semanas en territorio venezolana, llegaría a la Argentina donde inmediatamente sería internado en el Fleni y luego a la Clínica ANCLA. Fallecería el 4 de septiembre de 2014. SE ESTRENA EL PRIMER CORTO DE MICKEY MOUSE Un día como hoy en el año 1928, Walt Disney estrenaba el cortometraje "Plane Crazy", en el cual aparecían por primera vez Mickey y Minnie Mouse. Con una duración de 6 minutos, el corto muestra al ratón tratando de imitar a Charles Lindbergh construyendo su propia avioneta y, al mismo tiempo, conquistar a la ratoncita. A pesar haber estado 6 meses preparándolo, la respuesta del público fue negativa. Expertos de la industria estiman que esto se debió a 3 factores: en la historia Mickey era muy mezquino, la audiencia captada fue poca y la carencia de sonido. Como representó un fracaso para Walt Disney, éste decidió establecer como fecha de nacimiento del ratón el 18 de noviembre de 1928 por estrenarse el exitoso cortometraje "Steamboat Willie".

