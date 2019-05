Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL AGUA NO SE VA "Así esta hoy (por el domingo) la calle que está detrás la cancha de Puerto Nuevo. No pueden pasar los chicos, cae un poco de agua y días dura en secarse. Paso todos los días ahí caminando", muestra Ramón. POZO GIGANTE "Cráter en Balbín 880, las roturas del pavimento posibilitan el filtrado de agua hacia las casas", muestra Olga. QUEDÓ EL ARBOL TIRADO "Reiterados reclamos al municipio para que retiren este árbol que debió ser sacado por rotura de la vereda y cañería de agua. Existe un elevado riesgo potencial de accidentes por el pozo. Es en Güemes al 1100, donde transitan los niños del Jardín 1, personal del Consejo escolar, Colegio de abogados, otras dependencias y transeúntes en general", escribe Ángel.

Por esta Ruta, oscura , sin banquina, sin señalizaciones y desnivela en Pesimo estado y sin asistencia en Emergencia te cobran 80@pesos de peaje. Ruta 9 ( entre san pedro y Campana.) pic.twitter.com/ChshVXLR5h — Yanina Alvarez (@yanialvarez1) 12 de mayo de 2019 INCENDIOS EN BANQUINA #Dato incendio de pastizales, cubiertas y basura del lateral de Ruta 6, desde la rotonda de Las Acacias hasta la curva contra la arboleda. Bomberos Voluntarios de #Campana a Cargo del segundo jefe Miranda. Dos móviles de comando patrulla. pic.twitter.com/mmeRW58OTE — Daniel Trila (@dantrila) 14 de mayo de 2019 #Dato otro incendio de pastizales, a las 15,30 hs, puso en riesgo a los vehículos en Av. 6 de julio a la altura del Club Puerto Nuevo. Comando zona 7 solicitó colaboración de Bomberos Voluntarios de #Campana para extinguir en la franja del lateral con mucho pasto seco pic.twitter.com/R2muPmDKa4 — Daniel Trila (@dantrila) 13 de mayo de 2019 SON BUENAS #Ahora personal de Municipalidad de #Campana realiza limpieza de basurales y poda correctiva en todo el perímetro arbolado de Ricardo Rojas entre Saavedra y Matheu. Se solicita encarecidamente a los vecinos no arrojar basura en los espacios verdes y que denuncien a quien lo hace. pic.twitter.com/MXkeJbQWDS — Daniel Trila (@dantrila) 15 de mayo de 2019

15 de Mayo de 2019:

Quejas Vecinales

