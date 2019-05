La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Remo:

El Boat Club quedó segundo en la Regata Aniversario del Paraná Rowing Club







Entre los equipos oficial y promocional del Celeste conquistaron seis medallas doradas. Se destacó Josué Viera Veneziani, quien logró dos victorias en Senior "A". El pasado domingo se desarrolló la Regata Especial "102 Aniversario" del Paraná Rowing Club, bajo la organización de la entidad entrerriana y con la fiscalización de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL). Allí dijeron presentes los equipos promocional y oficial del Campana Boat Club, a cargo de Marilú Perea y Gustavo Hereñú, respectivamente. Y tanto uno como otro equipo aportó tres victorias para que el CBC finalice en el segundo puesto de la competencia por instituciones, con seis medallas doradas, solo por detrás del club anfitrión, que terminó con doce. El detalle de los resultados, prueba por prueba, indica que la entidad Celeste logró subirse 12 veces al podio en 13 pruebas de las que participó, redondeando una cosecha de 6 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. El más destacado de la delegación campanense fue Josué Viera Veneziani, quien viene llevando adelante un gran 2019 tanto en el remo olímpico como en la modalidad travesía. "El Melli" se impuso con autoridad en single senior peso abierto, a pesar de ser él peso ligero. En dicha prueba derrotó a Federico Godoy, con pasado mundialista en la Selección Nacional y actual representante del Club San Fernando. Y luego ganó también el Doble Par Senior peso abierto junto al juvenil Gregorio Zanini, de 15 años menos que él. Todos los resultados de la delegación del Campana Boat Club fueron los siguientes: MEDALLAS DE ORO -Single Shell Menor Masculino: Tobías Viera Veneziani. -Single Paseo Sub 16 Masculino: Emanuel Di Lallo. -Single Clinker Sub 16 Masculino: Brandon Vivas. -Single Clinker Libre Masculino: Santiago Geretto. -Single Senior Masculino: Josué Viera Veneziani. -Doble Par Senior Masculino: Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini. MEDALLAS DE PLATA -Single Paseo Libre Masculino: Santiago Geretto. -Single Paseo Sub 14 Masculino: Tomás Alonso. -Single Shell Menor Femenino: Juana Modarelli. -Single Paseo Sub 16 Masculino: Isaías Gallippi. MEDALLAS DE BRONCE -Single Sub 23 Masculino: Gregorio Zanini. -Doble Par Sub 23 Masculini: Tobías Viera Veneziani y Gregorio Zanini. CUARTO PUESTO -Single Paso Sub 16 Masculino: Brandon Vivas. LO QUE SE VIENE. La próxima regata del calendario de la Asociación Argentina de Remo será este domingo, la "Cabecera de Río" del Tigre Boat Club (especial). Luego, el 25 de mayo se desarrollará la tercera regata oficial del año, en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, con organización y fiscalización de la C.R.I.L.

SANTIAGO GERETTO APORTÓ UNA MEDALLA DE ORO Y UNA DE PLATA.





JOSUÉ VIERA VENEZIANI OBTUVO DOS MEDALLAS DE ORO EN PARANÁ.





EL EQUIPO DE REMO PROMOCIONAL DEL CBC QUE SE PRESENTÓ EN PARANÁ.



