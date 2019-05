La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Básquet:

El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del Oficial de la ABZC, inicia 21.30. El Club Ciudad de Campana recibirá esta noche a Presidente Derqui por la sexta fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). El encuentro, que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209, cerrará la sexta jornada y pondrá al Tricolor frente al último campeón del certamen en busca de su cuarta victoria en cinco presentaciones y con una novedad en su plantilla: la incorporación de Camilo Cáceres (ex Presidente Derqui) para darle todavía mayor profundidad a la rotación de Sebastián Silva, que perdió al pivot Martín Delgado (seguiría su carrera en Bolivia), quien igualmente sólo participó del triunfo ante Honor y Patria de Capilla del Señor en este certamen. Por su parte, Presidente Derqui inició la semana pasada su andar en este Oficial de la ABZC con victoria sobre Independiente de Zárate, después de lo que fue su eliminación a manos de Los Indios de Moreno en el Torneo Federal (ex Liga B). Esta sexta fecha del Nivel A del Oficial de la ABZC comenzó el pasado viernes con tres partidos: Campana Boat Club 85-92 Sportivo Pilar; Independiente de Zárate 86-59 Central Buenos Aires; y Atlético Pilar 74-76 Honor y Patria de Capilla del Señor. Luego, el lunes por la noche, Sportivo Escobar derrotó 82-80 como visitante a Defensores Unidos de Zárate. Con esos resultados, las posiciones se encuentran ahora de la siguiente manera: 1) Sportivo Pilar, (5-0) 10 puntos; 2) Independiente y Central Buenos Aires (3-3), 9 puntos; 4) Ciudad de Campana y Sportivo Escobar (3-1), 7 puntos; 6) Honor y Patria (1-5), 7 puntos; 7) Defensores Unidos (1-4), 6 puntos; 8) Campana Boat Club (1-3), 5 puntos; 9) Atlético Pilar (1-2), 4 puntos; 10) Presidente Derqui (1-0), 2 puntos. NIVEL B En la segunda división del Oficial de la ABZC, el único líder es Ingeniero Raver de Los Cardales, que está invicto en seis juegos y en su última presentación venció 76-73 como visitante a Náutico Zárate. Por esa misma séptima fecha, Peñarol de Pilar le ganó 106-51 a Universidad de Luján; Tempestad de San Antonio de Areco derrotó 58-50 a Independiente de Escobar; Náutico San Pedro superó como visitante 80-75 a Atlético Baradero; y Unión de Del Viso venció 84-77 a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz. En esta jornada quedó libre Sportivo Pilar "B". Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ingeniero Raver (6-0), 12 puntos; 2) Náutico San Pedro (5-2), 12 puntos; 3) Peñarol (5-1), 11 puntos; 4) Deportivo Arenal (3-4), 10 puntos; 5) Sportivo Pilar "B" (3-3), 9 puntos; 6) Atlético Baradero y Unión de Del Viso (3-2), 8 puntos; 8) Náutico Zárate y Tempestad (2-4), 8 puntos; 10) Independiente de Escobar (1-5), 7 puntos; 11) Universidad de Luján (0-6), 6 puntos.



FACUNDO ROMANI, BASE DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA. PERGAMINO GANÓ EL ZONAL SUB 19 El último domingo se disputó en el gimnasio de Paraná de Zárate el Zonal de la categoría Sub 19. Y fue la Selección de Pergamino la que se quedó con la clasificación al Provincial después de vencer 70-55 a San Nicolás y 82-63 a Zárate-Campana. En el restante encuentro del triangular, San Nicolás superó 81-78 a Zárate Campana y, por ello, quedó en el segundo puesto. El combinado de la ABZC fue dirigido por Juan Negro y contó con la participación de tres jugadores del Club Ciudad de Campana: Emilio Polese (Sub 17), Joaquín Aguilar y Agustín Hernández.

