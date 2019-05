La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Rugby:

Venció 27-13 a Los Cedros, que llegó a Campana como líder e invicto. Fue la segunda victoria del Tricolor en la temporada y la primera en casa. Por la séptima fecha de la Segunda División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana consiguió un gran triunfo al vencer 27-13 como local a Los Cedros, equipo que había ganado sus seis compromisos previos. De esta manera, el Tricolor cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y logró su primera victoria del año en su cancha de Chiclana y Luis Costa. Así, ahora suma 11 unidades y quedó ubicado en el 10º puesto de la tabla que lidera El Retiro, único invicto del campeonato tras la caída de Los Cedros en nuestra ciudad. En esta oportunidad y a diferencia de encuentros anteriores, el CCC supo hacerse fuerte en el segundo tiempo para quedarse con un partido que al término de la primera parte estaba igualado 10-10 (tries de Franco Velázquez y Nazareno Alaguibe para el Tricolor en esa mitad). En el complemento, el conjunto campanense quedó rápidamente abajo en el marcador por un penal de la vista que dejó las chapas 10-13. Sin embargo, dos tries de Juan Calvi, convertidos por el mismo apertura a los 26 y 33 minutos, terminaron marcando la diferencia en el juego que el propio Calvi cerró a los 40 minutos con un penal para el 27-13 final. Ante Los Cedros, la formación del equipo conducido por César Gigena, Nicolás Danylszyn y Mariano Casas estuvo conformada por Alan González, Didier Galeano, Leo Correa; Lautaro Nelli, Franco Casanova; Carlos Díaz, Bruno Calle y Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Franco Velázquez, Franco Barco, Damián Colella, Facundo Cerdá; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron Andrés Moreno y Mateo Codesido. Los demás resultados de esta 7ª fecha fueron: Gimnasia de Ituzaingó 33-23 Varela Juniors, Mercedes Rugby 29-12 Club Argentino, El Retiro 33-24 La Salle, Las Cañas 59-13 San Miguel, Del Sur Rugby 29-33 Tiro Federal de San Pedro y Atlético Chascomús 23-27 Virreyes. La próxima fecha, octava del campeonato, se jugará recién el sábado 25 de mayo, jornada en la que Ciudad de Campana volverá a ser local y recibirá la visita de Atlético Chascomús. Además, también jugarán: Los Cedros vs Del Sur Rugby, Tiro Federal de San Pedro vs Las Cañas, San Miguel vs El Retiro, La Salle vs Mercedes Rugby, Club Argentino vs Gimnasia de Ituzaingó y Varela Junior vs Virreyes. INTERMEDIA En la previa al partido de Primera División, la Intermedia del CCC se anotó su segundo triunfo consecutivo al derrotar 32-24 a Los Cedos. La formación del CCC en esta categoría fue la siguiente: Ángel Altieri, Nicolás Pasotti, Carlos Saya; Carlos Oliveto, Laureano Salas; Nicolás Cuevas, Javier Pérez, De Armas; Matías Costa, Damiano Franco; Cristian Giles Delgui, Facundo Díaz Falú, Enrique Peralta, Guillermo Torres; y Emanuel Roldán.



