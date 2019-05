La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club lograron su cuarta victoria consecutiva











Vencieron 3-0 como locales a Comunicaciones con un doblete de Bárbara Brezzi y un tanto de Sofía González. Así siguen prendidas en lo más alto de las posiciones de la Primera E7 del Torneo Metropolitano. Por la quinta fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club venció 3-0 a Comunicaciones como local y, de esa manera, consiguió su cuarta victoria consecutiva. Con este triunfo, el equipo dirigido por Gustavo Sáenz llegó a los 12 puntos y se mantiene en la tercera posición por detrás del líder CASA de Padua (tiene 14, pero con un partido más) y Huracán (13 unidades). En su cancha "Héctor Tallón", el CBC salió a disputar el encuentro sabiéndose superior a su rival (está último y sin puntos en la temporada). Por ello asumió las mayores obligaciones e intentó ejercer un rol dominante en el campo. Sin embargo, el primer cuarto fue trabado y no pudo establecer diferencias. Así, recién en el segundo período, tras un córner corto, Bárbara Brezzi abrió el marcador. Y poco después, luego de un contrataque, la misma Brezzi definió al segundo palo para anotar el 2-0 tras una pared con Delfina Fernández Palazuelo. Con esa ventaja a su favor, el tercer cuarto de las Celestes fue deslucido y con pocas acciones claras y la diferencia final fue establecida en el último período, cuando Sofía González desvió delante de la arquera visitante un disparo de la volante y capitana Camila Tenembaum. En esta oportunidad, el CBC formó con Romina Guerrero (arquera), Candela Corrata, Florencia Núñez, Melina Dabusti, Josefina Pérez Johanneton, Camila Avendaño, Constanza Santini, Camila Tenembaum, Camila Pérez Johanneton, Delfina Fernández Palazuelo y Sofía González. Luego ingresaorn: Bárbara Brezzi, Camila Bidegain, Romina Catardi, Julieta Dabusti, María Eugenia Díaz, Fátima Tenembaum y Daniela Merlotto. Esta quinta fecha de la Zona 7 de la Primera E se completó con los siguientes resultados: Luján Rugby Club 1-0 Santa Bárbara ´´E´´, Huracán 8-0 Los Pinos, Manuel Belgrano 1-2 Quilmes ´´E´´, C.A.S.A. de Padua 3-0 Hurling ´´C´´ y Vicentinos ´´B´´ 0-5 Belgrano Day School. El próximo compromiso de la Primera Damas del CBC será como visitante frente Vicentinos "B" en la ciudad de San Miguel. La sexta fecha se completará con Belgrano Day School vs. C.A.S.A. de Padua, Hurling ´´C´´ vs. Club Manuel Belgrano, Quilmes ´´E´´ vs. Huracán, Los Pinos vs. Luján Rugby Club y Santa Bárbara ´´E´´ vs. Comunicaciones. DIVISIONES MENORES En la jornada del pasado sábado en la cancha "Héctor Tallón" también se disputaron los encuentros de las siguientes categorías entre Boat Club y Comunicaciones: -Séptima División: victoria 4 a 0 del CBC con goles de Sofía Bianchini (2), Catalina Almeida y Rosario Tarelli. -Sexta División: victoria 8 a 0 del CBC con goles de Guillermina Dabusti (2), María del Pilar González (2), Catalina Arrambide, Candela Angeleri, Azul Montero y Valentina Núñez. -Quinta División: victoria 3 a 0 del CBC con tantos de Camila Avendaño, Belén Varela, y Azul Montero. -Intermedia: victoria 7 a 1 del CBC con goles de Julieta Dabusti (3), Bárbara Brezzi, Romina Catardi, María Eugenia Díaz y María Lorena Parkkulainen.

EL CONJUNTO DIRIGIDO POR GUSTAVO SÁENZ GANÓ SUS ÚLTIMOS CUATRO COMPROMISOS.





EL FESTEJO DE UNO DE LOS GOLES DEL CBC ANTE COMUNICACIONES.



