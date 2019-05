La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Breves: Polideportivas







LIGA NACIONAL: PLAYOFFS Culminó la fase regular de la Liga Nacional de Básquet y quedaron definidos los cruces de Playoffs en busca del título: San Lorenzo (1º) vs Hispano Americano de Río Gallego (16º), Boca Juniors (8º) vs Estudiantes de Concordia (9º), Comunicaciones de Mercedes (4º) vs Libertad de Sunchales (13º), Ferro Carril Oeste (5º) vs Quimsa de Santiago del Estero (12º), Gimnasia de Comodoro Rivadavia (3º) vs La Unión de Formosa (14º), Obras Basket (6º) vs Olímpico de La Banda (11º), Regatas Corrientes (7º) vs San Martín de Corrientes (10º) e Instituto de Córdoba (2º) vs Bahía Basket (15º). En tanto, el Playout por la permanencia lo disputarán Quilmes de Mar del Plata vs Atenas de Córdoba. NBA: FINALES DE CONFERENCIA La NBA ya tiene definidos a los finalistas de sus dos conferencias. El título del Oeste lo disputarán los vigentes bicampeones, Golden State Warriors, contra Portland Trail Blazers. En tanto, en el Este, la definición será entre Toronto Raptors y Milwaukee Bucks. DEL POTRO, EN ROMA Después del título del serbio Novak Djokovic en el Masters 1000 de Madrid, ya se puso en marcha el Masters 1000 de Roma. Entre los argentinos, ayer se destacó el triunfo de Diego Schwartzman por 6-1 y 6-4 sobre el japonés Yoshihito Nishioka. "El Peque" jugará hoy en segunda ronda frente al español Albert Ramos. En cambio, Guido Pella cayó ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-4. Hoy está pautado el debut de Juan Martín Del Potro (7º preclasificado), quien chocará en segunda ronda con el belga David Goffin, que eliminó en primera instancia al suizo Stanilas Wawrinka por 4-6, 6-0 y 6-2. Además, este miércoles también se presentarán el suizo Roger Federer (vs el portugués Joao Souza), el español Rafael Nadal (vs el francés Jeremy Chardy) y el serbio Novak Djokovic (vs el canadiense Denis Shapovalov). LEONAS GOLEADORAS En una nueva fecha de la FIH Pro League, el Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre Césped venció 4-0 como visitante a Estados Unidos y sigue firme como escolta de Holanda en este certamen (83% contra 87,5%). Los goles de Las Leonas fueron convertidos por Cristina Albertario, Carla Rebecchi y Victoria Granatto (2). Ahora, las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui se preparan para enfrentar como visitantes este sábado a Gran Bretaña y luego, el 22 de mayo a Alemania. JAGUARES EN OCEANÍA El equipo argentino que participa del Super Rugby se prepara para enfrentar este viernes a las 4.35 de la madrugada (hora argentina) en Wellington a los Hurricanes de Nueva Zelanda en lo que será su segundo partido de la actual gira por Oceanía. En la primera presentación, los dirigidos por Gonzalo Quesada cayeron 32-27 con Highlanders. De esa manera, se ubican segundos en la peleadísima conferencia sudafricana: Sharks es líder con 29 puntos (aunque con un partido más), mientras que Jaguares y Bulls le siguen con 28 unidades. Más atrás aparecen Lions con 26 y Stormers con 24. BOXEO: YAMIL PERALTA El dos veces olímpico Yamil Peralta se impuso al puntano Marcos Aumada y, de esa manera, le arrebató del título latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El púgil de Pilar, quien estuvo en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, fue superior durante toda la pelea que se desarrolló en el Club Atlético Huracán y se quedó con la victoria por puntos. Las tarjetas de los jueces vieron ganar a Peralta por 97-93, 98-92 y 100-90. Así Aumada resignó el cetro que había conquistado el 31 de agosto del año pasado al derrotar al juninense Pablo Farías.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: