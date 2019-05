La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Primera D:

Los cuatro duelos del Reducido se jugarán el sábado por la tarde







Puerto Nuevo recibirá a Centro Español desde las 14.30 en el estadio Carlos Vallejos. En caso de empate, el semifinalista se definirá por penales. La primera fase del Reducido de la Primera D se jugará íntegramente el sábado y los cuatro partidos se disputarán a la misma hora. Así, Puerto Nuevo recibirá a Centro Español este sábado desde las 14.30 horas en el estadio Carlos Vallejos por un pase a las semifinales de este octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. Los otros tres duelos serán: Liniers vs Juventud Unida, Real Pilar vs Atlas y Argentino de Rosario vs Claypole. Estas llaves se definirán en un único partido, en cancha del equipo mejor ubicado en el campeonato y en caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador se decidirá en definición por penales. Para recibir a Centro Español por este Reducido, el entrenador Carlos Pereyra no podrá contar con Kevin Redondo, expulsado frente a Muñiz (fue su cuarta tarjeta roja de la temporada). Y, además, deberá aguardar hasta mañana jueves por el boletín del Tribunal de Disciplina de AFA para saber si Eliseo Aguirre y Mauricio Ruiz (ambos amonestados frente al Rayo Rojo) alcanzaron el límite de cinco tarjetas amarillas. Respecto al Gallego, el defensor Santiago Correa advirtió: "Es un rival muy difícil, que juega muy bien". A su vez, tras la victoria sobre Muñiz, el experimentado marcador central agregó: "Hacemos un sacrificio muy grande para estar acá en Puerto Nuevo y estamos muy agradecidos del trato que recibimos, porque siempre nos trataron muy bien más allá de los resultados. Por eso no sólo queríamos clasificar al Reducido, sino que también queríamos la localía, porque queríamos que la gente de Campana pudiese disfrutar en su cancha de lo que es un Reducido". Y, tal como lo dice Correa, será un gran momento para el Portuario, cuya última participación en un Reducido data del año 2004, cuando alcanzó las semifinales frente a Fénix después de eliminar a Berazategui en la primera fase.

PUERTO NUEVO Y CENTRO ESPAÑOL SE ENFRENTARON POR ÚLTIMA VEZ EL PASADO 19 DE ABRIL: EL AURIAZUL SE IMPUSO 2-0 COMO VISITANTE EN CANCHA DE LUGANO ESA TARDE.



