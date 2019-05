La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/may/2019 Breves: Fútbol







COPA: CRUCES DEFINIDOS El lunes por la noche se realizó el sorteo de los Octavos de Final de la Copa Libertadores y quedó definido el cuadro definitorio de esta edición 2019. River y Boca enfrentarán a equipos brasileños y recién podrían cruzarse en semifinales. San Lorenzo puede ser rival del Millonario en Cuartos; mientras que Godoy Cruz quedó como el único argentino del otro lado del cuadro, que podría tener cuatro cuartofinalistas brasileños. De un lado del cuadro de Octavos de Final se darán los siguientes cruces: River Plate vs Cruzeiro, San Lorenzo vs Cerro Porteño, Liga de Quito vs Olimpia de Paraguay y Boca Juniors vs Atletico Paranaense (volverán a enfrentarse tras compartir grupo). Y del otro lado del cuadro se medirán: Godoy Cruz vs Palmeiras, Gremio vs Libertad de Paraguay (equipo del campanense Adrián Martínez), Flamengo vs Emelec e Inter de Porto Alegre vs Nacional de Uruguay (conjunto del campanense Joaquín Arzura). COPA ARGENTINA En uno de los cuatro partidos que restan para completar la primera ronda, Huracán se medirá esta tarde frente a Unión de Sunchales. El partido se jugará desde las 16.00 horas en el estadio Brigadier López de Colón de Santa Fe y el ganador se medirá en 16vos de Final frente a Godoy Cruz de Mendoza. ALMAGRO, A SEMIFINALES Almagro consiguió su pase a las semifinales del Reducido de la Primera B Nacional tras igualar 2-2 como local frente a Gimnasia de Mendoza y aprovechar la ventaja deportiva que lo favorecía (en la ida habían igualado 1-1). De esta manera, el Tricolor se convirtió en rival de Central Córdoba de Santiago del Estero. La otra semifinal la disputarán Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia de Mendoza. DESCENDIÓ ESPAÑOL Ayer culminó la 37ª y anteúltima fecha de la Primera B Metropolitana y quedó decretado el descenso de Deportivo Español, que perdió 2-0 ante Colegiales. De esta manera respiró Justo José de Urquiza, que cayó 3-2 como local frente a Deportivo Riestra. En el otro encuentro disputado ayer, Sacachispas, que también estaba comprometido, igualó 0-0 con UAI Urquiza. Así, en esta divisional sólo resta definir dos de los cuatro boletos al Reducido. Acassuso (58 puntos) y San Telmo (56) ya están clasificados, mientras que los otros dos lugares se determinarán en la última fecha entre All Boys (53), Colegiales (51), UAI Urquiza (51) y Almirante Brown (49). NI RIVER NI RACING Ayer se definieron los primeros dos semifinalistas de la Copa de la Superliga. Y no son ni River Plate ni Racing Club, que no pudieron remontar sus series, por lo que Atlético Tucumán y Tigre se enfrentarán a partir del sábado para determinar a uno de los finalistas de este nuevo certamen. Tigre, que había ganado 2-0 en la ida, perdía anoche 2-0 en el Cilindro de Avellaneda (goles de Lucas Orban y Lisandro López) y cuando parecía que la serie se encaminaba a los penales, Matías Pérez Acuña marcó el descuento y le dio la clasificación al equipo dirigido por Néstor Gorosito. En tanto, en el Monumental, River hizo el gasto y goleó, pero no le alcanzó: el tanto "visitante" que anotó anoche Javier Toledo a los 5 minutos del ST decidió la serie. Así, Atlético Tucumán, que había ganado 3-0 como local en la ida, se clasificó a la final a pesar de caer anoche 4-1 en Núñez (los goles del Millonario fueron de Ignacio Fernández, Lucas Pratto -2- y Matías Suárez). Los otros dos semifinalistas se definirán mañana: Gimnasia recibirá en La Plata a Argentinos desde las 18.00, mientras que Boca y Vélez jugarán en La Bombonera a partir de las 21.10 (ambas series comenzaron con empates sin goles).

Breves: Fútbol

