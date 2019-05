MERCIER, EL ÚLTIMO ANTECEDENTE El último campanense en ser convocado a la Selección Argentina fue Juan Ignacio Mercier, quien fue citado en tres ocasiones por Diego Maradona y también fue parte de la lista de 30 jugadores que "el Diez" entregó en la previa al Mundial de Sudáfrica 2010. En tanto, en 2016, los campanenses Joaquín Arzura y Nazareno Solís integraron la preselección para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Posteriormente, el volante central (actual jugador de Nacional de Uruguay) quedó en la lista definitiva, aunque no disputó ningún minuto en la cita olímpica. El mayor exponente campanense en la Selección Argentina sigue siendo José Horacio Basualdo, quien fue convocado en tres ciclos diferentes (Carlos Bilardo, Alfio Basile y Daniel Pasarella lo citaron en su momento), participó de dos Copas del Mundo (fue subcampeón en Italia 1990 y además jugó en Estados Unidos 1994) y también en dos Copa América (Brasil 1989 y en Ecuador 1993, último título de la Selección Mayor). El defensor campanense integra la nómina de 36 jugadores que el entrenador Lionel Scaloni preseleccionó para la competencia que se disputará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio. El gran año del campanense Leonardo Sigali (31) sigue sumando ítems destacados a su currículum: ayer, el marcador central de Racing Club fue incluido por Lionel Scaloni en la lista de 36 jugadores que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó a la CONMEBOL de cara a la Copa América "Brasil 2019". De esta manera, el Oso está en carrera para ser uno de los 23 convocados a esta cita sudamericana que se disputará del 14 de junio al 7 de julio. Claro está: corre de atrás, dado que nunca fue convocado para la Selección Mayor (es el único de los 36 citados que no participó de este proceso encabezado por Scaloni). Sin embargo, esta preselección es un reconocimiento al gran año que Sigali está teniendo en Racing y que ganó visibilidad con el título que La Academia conquistó en la última Superliga. El campanense fue un baluarte en la defensa campeona y jugó 23 de los 24 partidos del torneo (anotó un gol), destacándose particularmente en la recta final del certamen que coronó al equipo de Eduardo Coudet. En ese sentido, tras la consagración de Racing, el diario Olé remarcó que Sigali, junto a Alejandro Donatti forman "quizá, la mejor dupla (de centrales) del fútbol argentino". Y luego agregó: "Sigali, en el tramo final del campeonato, fue el hombre top de la defensa. En un nivel altísimo, fue regular y hasta hizo que Nrey Domínguez se sintiera cómodo a su lado cuando debió reemplazar a Donatti. Con muchos años en el fútbol croata, a los 31 años demostró que debería empezar a ser seguido para la Selección, que actualmente carece de centrales de jerarquía". En esa línea también se mostró "Chacho" Coudet después de la reciente eliminación de Racing a manos de Tigre en la Copa de la Superliga: "Sigali tiene nivel para jugar en la Selección, ojalá lo llamen, sería un lindo premio", afirmó el entrenador luego de la gran actuación del campanense frente al Matador de Victoria. El defensor se había coronado campeón anteriormente con Nueva Chicago, Lanús y el Dinamo Zagreb de Croacia. Y también con la Selección Argentina Sub 20 que se consagró en el Mundial de Canadá 2007. En esa oportunidad, Sigali compartió plantel con Gabriel Mercado, Ángel Di María y Sergio Agüero. ¿Los volverá a encontrar en la próxima Copa América? LOS 36 PRESELECCIONADOS En la lista que presentó ayer Lionel Scaloni para la Copa América 2019 hay 36 jugadores: 5 arqueros, 11 defensores, 14 mediocampistas y 6 delanteros. Los preseleccionados son: ARQUEROS: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Boca), Agustín Marchesín (América, México), Juan Musso (Udinese, Italia) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad). DEFENSORES: Renzo Saravia (Racing), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Walter Kanemann (Gremio, Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Ramiro Funes Mori (Villarreal, España), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Sigali (Racing) y Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra). MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (PSG, Francia), Giovani Lo Celso (Betis, España), Exequiel Palacios (River), Guido Rodríguez (América, México), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Matías Zaracho (Racing), Ángel Di María (PSG, Francia), Gonzalo Martínez (Atlanta United, Estados Unidos), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Maximiliano Meza (Monterrey, México), Ignacio Fernández (River), Manuel Lanzini (West Ham) e Iván Marcone (Boca). DELANTEROS: Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Matías Suárez (River), Mauro Icardi (Inter, Italia).





SIGALI TUVO UNA DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE RACING EN LA SUPERLIGA.

#Campanenses El defensor Leonardo Sigali figura en la lista de 36 preseleccionados que brindó Lionel Scaloni para la Copa América. El oriundo del barrio La Esperanza fue campeón mundial Sub 20 en Canadá 2007, donde compartió equipo con Mercado, Di María y Agüero, entre otros. pic.twitter.com/ZPgPoETThf — Pablo Scoccia (@chuecosco) 16 de mayo de 2019

Campanenses de Primera:

Leonardo Sigali fue incluido en la lista preliminar a la Copa América

