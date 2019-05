Sucedió el martes por la noche, una vez que las actividades de la sede barrial concluyeron y su presidente cerró las instalaciones El presidente de la sociedad de fomento de Ariel del Plata, Juan Manuel Donate, no imaginó que al regresar por la mañana a la sede barrial de Mollo y Aguiar se encontraría con la entrada forzada y pertenencias faltantes. Pero así sucedió. El ilícito habría tenido lugar el martes por la noche, luego de que el titular de la entidad fomentista cerrara las instalaciones hasta el día siguiente. Según trascendió, entre las 10 de la noche del martes y el miércoles al mediodía, desconocidos ingresaron a la propiedad y se llevaron una parlante y una pava eléctrica. Para acceder a la sede fomentista, los delincuentes forzaron la entrada principal. También violentaron la puerta de la Secretaría. Como en el lugar no había ningún vecino, no se registraron hechos de violencia ni heridos. La sociedad de fomento del barrio Ariel del Plata no cuenta con un sistema de videovigilancia instalado, por lo que no pudieron recuperarse imágenes del robo. Asimismo, debido a que las autoridades fomentistas decidieron acondicionar rápidamente las instalaciones para que las actividades programadas para el día miércoles no se vieran interrumpidas, la Policía Científica no se presentó a realizar las pericias correspondientes. Se radicó la denuncia ante la Policía Bonaerense, que ya se encuentra investigando el hecho.

Los delincuentes forzaron la entrada principal para acceder a la sede y robar.



Entran a robar a la Sociedad de Fomento de Ariel del Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: