Incidente naval en el Paraná

Un barco se "quedó sin timón" a la altura de la destilería y debió realizar una maniobra de emergencia, detuvo la marcha para solucionar el inconveniente y continuar. Desde Prefectura descartaron que su tripulación y la de cualquier otra embarcación haya estado en peligro. Un incidente naval se registró este miércoles por la tarde frente al puerto de la refinería de Pan American Energy. Por fortuna, no se registraron heridos ni daños materiales. Según trascendió, un barco de gran tamaño que circulaba por el Paraná de las Palmas se "quedó sin timón", como se dice en la jerga náutica cuando no puede tener el control de virage, y debió ejecutar una maniobra de emergencia, cuando se desplazaba río abajo. El hecho fue confirmado por Prefectura Naval Argentina. En un primer momento, una versión indicaba que solo por pocos metros la embarcación no había chocado a otra en plena carga de combustible, lo que hubiese constituido un riesgo para la seguridad de las personas a bordo de ambos barcos daños materiales en la costa. Sin embargo, desde Prefectura descartaron este escenario: el barco en emergencia no habría estado en riesgo de impactar con otra embarcación cercana ni con las instalaciones portuarias. De acuerdo a testimonios recogidos ayer a la noche por este medio, la embarcación con averías de timón implementó la maniobra adecuada, fondeando las anclas para evitar que el barco quedase a merced de la correntada. El Práctico que seguramente tenía el control de la nave, se manejó según los protocolos establecidos. No se dio a conocer el nombre del barco. Tampoco su destino. Si se confirmó que su avería fue reparada y que logró emprender su viaje poco tiempo después del incidente.

