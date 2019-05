La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/may/2019 El Rincón de Aléthea:

Tierra de Vientos

Por Angela Monsalvo











"Cuenta la leyenda que cuando no puedes dormir a la noche es porque estás despierto en los sueños de otra persona." --Autor Anónimo. El Noroeste Argentino (NOA), ostenta una amplia gama de fiestas tradicionales y leyendas que nos permiten conocer a través de creencias ancestrales, la visión del mundo que tenían los pueblos originarios; encontrando mitos y supersticiones que todavía perduran en algunos pueblos de esta región. A menudo las tradiciones orales pretendían dejar una enseñanza o moraleja, pues ante situaciones difíciles era necesario emplear la astucia y la inteligencia antes que la fuerza. A diferencia de la mayoría de las historias, la leyenda de "El Familiar", surge en la época moderna de la mano del progreso industrial. Nace y se desarrolla en la provincia de Tucumán, con Hileret en Lules, popularizándose en Santa Ana y extendiéndose por toda la región junto con la proliferación de la industria azucarera y la instalación de varios Ingenios en los finales del siglo XIX, dónde se empleaban a miles de obreros a sueldos de hambre y condiciones de trabajo inhumanas. "El Familiar", era el perro del diablo. O tal vez el diablo mismo. Negro como la muerte y feroz como todo el mal del mundo. Poseía un hambre que sólo se saciaba con la entrega de un peón por año para que lo devorase, dado que el patrón había hecho un trato con el diablo para ganar más dinero, ya que no entregaba su alma, sino que se comprometía a alimentar al hambriento monstruo con aquellos obreros que fueran rebeldes a cambio de la prosperidad del negocio. En ciertas oportunidades "El Familiar", solía tomar la forma de una serpiente, o de un toro negro, o de un burro, o de un puma, aunque su representación más popular era la del perro negro. Existen muchas versiones de encuentros de obreros con "El Familiar" que salvaron sus vidas enfrentándolo con mucho coraje y blandiendo como arma un facón con el mango en forma de cruz. En ciertas oportunidades, el patrón mandaba a un obrero a buscar herramientas a los sótanos oscuros y húmedos del Ingenio, habitaciones separadas del lugar dónde se encontraba la totalidad de la peonada, dónde lo estaba esperando "El Familiar" que andaba con hambre. Si algún trabajador desaparecía, se culpaba a la bestia . Ésto ocurría cuando un trabajador en especial tenía ideas políticas diferentes a las del jefe. Éstos solían ser los bocados más deliciosos para el animal, siendo de preferencia aquellos que eran temporales o golondrinas sin familia, además servía como ejemplo para que ningún otro obrero se le ocurriera tener ideas políticas distintas a las del patrón, incluso era mejor que no tuvieran ideas políticas, y hasta que no tuvieran ideas en lo absoluto. Los peones estaban capturados de por vida por las deudas que tomaban dentro del mismo Ingenio para comprar alimentos, ropa y medicamentos, entonces la única forma que tenían de dejar este trabajo inhumano era fugándose. Los patrones tenían hombres armados que trataban de impedirlo; cuando detenían a algún fugitivo lo mataban para dar ejemplo. Para que éso funcionase en la psicología de los peones se creó el mito de que en las noches de luna llena salía "El familiar". Se creía que cuando el dueño moría y no pasaba el secreto a otra persona y ya nadie atendía a "El Familiar", ni le daban de comer, éste se perdía y la fortuna desaparecía. En la actualidad, las condiciones de trabajo del obrero han cambiado, sumado a los cierres de la mayoría de los Ingenios, es una de las razones por la cuál la leyenda poco a poco fue perdiendo adeptos.

