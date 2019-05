Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

TERRENO ABANDONADO

"Insisto con el terreno de Brown 924. Ante el abandono del dueño y la ignorancia del municipio, los vecinos limpiaron una parte", escribe Rubén.

RAMAS, HOJAS Y ZANJAS

"La calle La Pampa entre Modarelli y Alferi hace rato que no pasa el basurero para levantar la ramas y la calle esta llenas de pozos y ni hablar de zanja que hace rato no la limpia, pusieron asfalto recuperando (RAP) y no fueron capaz de limpiar la zanjas que están re tapadas", muestra Felipe.

CALLE INTRANSITABLE

"Quiero mostrar cómo está la calle Belgrano entre Gavazzi y Maipú (barrio 9 de Julio). Es una cuadra. Hice muchísimos reclamos, es un desastre. Por favor necesitamos la arreglen", escribe Mónica.