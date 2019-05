Maria Eugenia Giroldi junto a Katopodis: "Campana tiene que imitar a San Martín"

La referente peronista fue invitada por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, a recorrer las modernas instalaciones recientemente inauguradas por su municipio. "Cuando veo lugares como estos me pregunto ¿por qué nosotros en Campana no podemos tenerlos? Es un desafío, que la gestión que venga se lo tiene que proponer", expresó. La agenda política de María Eugenia Giroldi no se detiene. El pasado 23 de abril la dirigente fue invitada por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, a conocer y recorrer dos grandes obras, íconos de su gestión en la ciudad cabecera del partido de General San Martín: el Centro Cultural y Deportivo Municipal Itzjak Leib Peretz, y la Central de Seguridad Ciudadana, que contiene el Centro Operativo de Monitoreo (C.O.M.). En primera instancia, Giroldi junto a un grupo de militantes de la Agrupación Jorge Varela visitaron el ´´El Peretz´´, el Centro Cultural y Polideportivo que reabrió sus puertas luego de 24 años, y que fue una de las grandes promesas de campaña de Katopodis. Éste cuenta ahora con dos de las piletas públicas más modernas del país, una de ellas semiolímpica, climatizada y con techo corredizo, que posee 25 metros de largo y 12 de ancho, y cinco andariveles reglamentarios de 2.5 metros de ancho cada uno. Este natatorio municipal, que además cuenta con dos vestuarios, un gimnasio, un salón de usos múltiples y un consultorio médico, es completamente gratuito para los vecinos de San Martín, y en él se desarrollan actividades de todo tipo durante todo el año, desde recreativas hasta competitivas. Maravillada por la infraestructura del lugar, "Mariu" Giroldi manifestó que "Cuando veo lugares como estos me pregunto ¿por qué nosotros en Campana no podemos tenerlos? Es un desafío, que la gestión que venga se lo tiene que proponer. La verdad, Campana se merece esto y mucho más, pero hoy estamos muy lejos". El complejo incluye además el edificio donde funciona la Escuela Municipal de Danza, Música y Circo de San Martín, que cuenta con cuatro aulas para talleres, cursos y proyectos culturales. El espacio que más sorprendió a Giroldi fue el dedicado a la música, equipado con todos los instrumentos convencionales y una sala de grabación de última generación. "San Martín pudo hacer todo esto con fondos propios. Campana, a pesar de ser uno de los municipios más beneficiados económicamente por la gobernadora Vidal, está a años luz de algo así", aseveró la referente de la Agrupación Jorge Varela. La recorrida prosiguió por el ultramoderno Centro Operativo de Monitoreo. Giroldi estuvo acompañada por Carlos Sciandra, Director General de Tecnología en Seguridad del municipio, quien le mostró las instalaciones del lugar, que cuenta con 350 agentes dedicados a la visualización de 700 cámaras de seguridad y capacidad para controlar 1000 dispositivos. Luego de interiorizarse sobre las funciones del C.O.M. y sobre los aspectos tecnológicos más relevantes del mismo, la hija de la ex intendenta aseguró que "Tenemos que imitar a San Martín, para tener una ciudad más segura, inclusiva y con oportunidades para todos". Acompañaron a Giroldi en su recorrida los militantes de la Agrupación Jorge Varela Fabian Molina, Guido García, Sonia Antón, Claudia Borghi, Sonia Barrios, Corina Giordano y Leticia Arona.

