CACEROLAZO

Habitantes de diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires realizaron un "cacerolazo" contra la decisión de la Corte Suprema de revisar la causa "Vialidad", en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual podría provocar la postergación del juicio a la ex mandataria cuyo comienzo está previsto para el martes próximo. La manifestación fue particularmente ruidosa y se produjo también a las puertas del edificio donde vive la ex mandataria, en Recoleta. La protesta, convocada por redes sociales, se concretó en Recoleta, Belgrano, Núñez, Palermo, Tribunales y San Cristóbal. La convocatoria fue para las 21 con las consignas "sin Justicia no hay República" y "no al pacto de impunidad" y en algunas zonas duró alrededor de media hora.

INFLACION

Los precios minoristas crecieron 3,4% en abril y la inflación acumula en el primer cuatrimestre del año un aumento del 15,6%, informó ayer el INDEC. De acuerdo con las cifras del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que difundió el organismo, el alza del costo de vida asciende a 55,8% en los últimos doce meses. Los rubros que más impactaron en el indicador de precios de abril fue el de Prendas de Vestir y Calzado con un 6,2%, Equipamiento y Mantenimiento del Hogar con una suba del 4,6% y Transporte, con un incremento del 4,4%. El mes pasado se observó una leve desaceleración de precios en algunos rubros, principalmente en la última semana del mes en alimentos, educación y bebidas alcohólicas.

INDECISIÓN

El presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que espera una "reformulación" de la alianza Cambiemos "con otro nombre" compitiendo en las elecciones y sorprendió al sostener que "no hay que descartar que Macri no sea el candidato". Ante la consulta de si María Eugenia Vidal podía ser la candidata presidencial del oficialismo, respondió: "Por supuesto y tantos otros. Una PASO que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A. Por qué no competir en un frente amplio".