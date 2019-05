LA SORAIDA: Santa Fe, una de las lagunas Top de esta temporada. Se está pescando muy bien en cantidad y calidad, los Pejerreyes hay muchos de excelente tamaño. Cuenta con 6.000 hectáreas y una profundidad máxima de 5 metros en algunos lugares. ADELA: Ruta 2 Km.129 otra laguna de las encadenadas que rinde muy bien a la hora de la pesca del pejerrey, muy visitada. Gareteando da muy buenos resultados. Y hubo pescadores que anclado hicieron muy buena pesca. ALTOS VERDES: Ruta 2 Km. 183 Pila. Una laguna con mucha población de pejerrey, lo único que dificulta en llegar a esta laguna son las lluvias. Si las condiciones están, no dejes de visitarla. Gareteando es la mejor opción de pesca. BLANCA GRANDE: Olavarría. Rindió bien los últimos días tanto embarcados como en algunos sectores de la costa. Se realizan buenas pesca con viento de espalda en la zona de La Tapera, con mojarra mediana a chica, a flote bien arriba. CHASICO: Ruta 3 – Ruta 22 Km.737 Médanos. Sigue Chasico regalando buenas pescas. CUERO DE ZORRO: Ruta 33 Km.348 T. Lauquen. Se logran buenos pejerreyes, entre los más grandes. No es una laguna fácil, y en ocasiones podemos meter algún pejerrey de kilo. CHIS CHIS: Ruta 2 Km.143 Chascomús, la mayoría de los pejerreyes están entre los 15 a 28 cm, hoy hay mucho pejerrey fuera de medida, por eso aconsejamos hacer pesca con devolución. GRANADA: Ruta 188 Km.283 Gral. Pinto. Se está dando muy buen pique, lo mejor gareteando y con brazoladas de 30 a 65 cms. LA SALADA de MADARIAGA: a 32 Km. de Gral. Madariaga, encontrando el cardumen en 2 horas se hace la pesca de 25 piezas por pescador. Esta laguna tiene excelentes portes de pejerrey, que en algunos casos llegan a pasar un kilo. Hoy si encontrás el cardumen es como pescar en una pecera. El pique cambió mucho y se está pescando entre un metro y metro y medio. Buscarlo en las zonas de juncos. MAR CHIQUITA: Ruta Provincial 65 Gral. Arenales. Embarcado sigue con una temporada fantástica, pejerreyes de buenos portes entrega está laguna. El dato navegar en la zona de La Península, cerca de la costa. MELINCUÉ: Santa Fe. Mucha cantidad y el mejor pejerrey de todas las lagunas del país. Es una laguna muy extensa por su gran crecida, hoy hay nuevos embarcaderos en distintos puntos y una pesca única. La cuota es de 30 piezas, que no siempre se llega, pero los ejemplares en su mayoría pasan los 700 gramos. En nuestro programa televisivo Nº 775 de esta semana te mostramos la segunda parte de la jornada de pesca realizada en el Río Uruguay, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Vista parcial de la bajada de embarcaciones en la laguna la Soraida villa Cañas Santa Fe laguna Top en esta temporada.



El pique por Las Lagunas

Por Luis María Bruno

