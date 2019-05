P U B L I C



El piloto de Zárate tuvo su bautismo triunfal en la tercera fecha de la clase GTB en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. "Es la carrera que necesitábamos para pelear este campeonato", afirmó en zona de boxes. El pasado domingo se disputó la tercera fecha del TC Regional en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Y en la clase GTB se dio un triunfo que parecía solo cuestión de tiempo: el zarateño Nicolás Laccette tuvo su bautismo y se llevó una victoria muy importante. "Estoy contento, sabíamos que teníamos el auto y era cuestión de tiempo y se pudo lograr", contó el joven piloto de Zárate en zona de boxes. "Es la carrera que necesitábamos para pelear este campeonato. Ahora habrá que pensar en cada competencia si busco el campeonato. Uno siempre quiere ganar, pero a veces también se gana pensando como corresponde. Sé que vendrán más carreras ganadas, pero la primera nunca se olvida y es muy lindo estar en lo más alto del podio", agregó Nico. En la alegría del festejo, Laccette también se acordó de todos aquellos que lo apoyan en esta incipiente carrera que está desarrollando: "Quiero agradecerle a mi viejo, que me bancó desde el primer día; a mi tío Walter y a mi abuelo Miguel, que me alentaron siempre y son mis hinchas número uno; a todos mis sponsors, que sin ellos se hace difícil estar corriendo; y también a mi motorista, Matías Guillén, que me entregó un motor bárbaro como siempre". En la previa, la divisional GTB auguraba un excelente espectáculo desde el arranque, con el poleman Di Maio y González buscando la posición de liderazgo. Detrás se ubicaban Nico Laccette y Carlos Pérez desde el segundo cajón de la grilla. Pablo Romero, Fabián Petroni, Sergio Siani y Mauricio Roffredo regresaban a la divisional, mientras que hacía su debut el carismático piloto de 9 de Julio, Juan "Misil" García. En el arranque Di Maio se iba adelante seguido por Gonzalez y Laccette. Pérez se despistaba en el curvón y pese a perder varias posiciones, lograba una remontada espectacular hasta los primeros planos. Metros más adelante, Di Maio pisaba aceite antes del sector de la olla y se despistaba, pero quedaba encajado debido a la gran cantidad de agua y barro depositada en la banquina. González sorteaba la situación, pero Antúnez, que venía detrás, no pudo esquivar el charco, realizando un trompo e impactando a la Chevy del piloto de Rafael Castillo. En el segundo giro, Leonardo Arriola realizaba un trompo en el ingreso a la recta y al volver el auto hacia atrás impactaba contra el Ford de Fernando Mazzella. A raíz de esto hacía su ingreso el auto de seguridad por espacio de tres vueltas, para sacar los cuatro autos despistados. Abandonaban también Fabián Pereyra y tras un despiste desertaba en la competencia Fabián Petroni Con la bandera verde, González tomó el liderazgo ante el acoso de Laccette, Argentino buscaba la succión desde la tercera colocación seguido por Roffredo, Emilio Gobetto (de impecable tarea clasificatoria), Lautaro Castilla, Costanzo, Tortosa, Barone, Romero, Pérez, Filardo, Méndez, Barbán, Siani y García. Laccette conseguía entrar en la succión del Dodge #3 para tomar la punta de la competencia sobre la mitad de la misma. Y en ese momento hacían abandono de la prueba Silvio Costanzo, Marcelo Barbán y Mauricio Barone por la rotura del impulsor. El clasificador, con siete vueltas, mostraba al Ford #5 de Nico Laccette como líder, seguido de cerca por González, Argentino, Pérez, Tortosa, Castilla, Filardo, Gobetto, Roffredo y Gobetto que se retrasaban. Más atrás, el "Misil" García de prolijo debut, Siani y Méndez. Las posiciones no cambiarían de cara a la bandera a cuadros que cayó por primera vez sobre el joven piloto de Zárate. Detrás se encolumnaron González, Argentino, Pérez, Castilla, Filardo, Tortosa (de gran tarea tras largar muy retrasado), Gobetto, Romero, García, Méndez y Siani. En tanto, en la Copa Senior GTB, la victoria fue para Emilio Gobetto.

