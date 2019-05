P U B L I C



Por la quinta fecha de la División de Honor se impuso 3-0 como visitante y cortó una racha de tres derrotas consecutivas. Después de tres derrotas consecutivas, Ciudad de Campana ganó uno de esos partidos que debía asegurarse en la búsqueda de su primer objetivo: mantener su lugar en la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Fue el pasado lunes por la noche, cuando venció 3-0 como visitante a Tortuguitas. Para este compromiso, el entrenador Hernán Carneri volvió a contar con el opuesto Javier Vega y con el punta Mauricio Viller (ausentes en la derrota 3-1 del sábado ante Municipalidad de Lomas de Zamora) y, así, tuvo por primera vez en el certamen a su formación inicial completa, dado que también estuvo presente el juvenil Ramsés Cascú, quien este viernes viajará rumbo a Arequito, en la provincia de Santa Fe, para participar de su cuarta concentración del año con la Preselección Argentina Sub 19 que se prepara para el Mundial de Túnez en agosto. Así, el Tricolor jugó su mejor partido en lo que va del campeonato y lo cerró con mucha comodidad, tal como lo marcan los tres parciales: 25-19, 25-13 y 25-18. La formación titular estuvo integrada por el armador Juan Pablo Romero; el opuesto Javier Vega; los puntas Mauricio Viller y Carlos Alanis; los centrales Fabián Flores y Ramsés Cascú; y el líbero Michele Verasio. Luego ingresaron: Giuliano Turcitu, Franco Lergen y Lucas Castón. Con estos tres puntos, el CCC llegó a 5 y quedó momentáneamente en la octava posición. Por su parte, Tortuguitas cosechó su quinta derrota en cinco presentaciones y se encuentra en el último lugar sin unidades. En esta quinta fecha, entre lunes y martes también jugaron: Ciudad de Buenos Aires 3-0 UNTREF (25-16, 25-20 y 25-10); Municipalidad de Lomas de Zamora 3-1 UAI Urquiza (23-25, 25-15, 25-23 y 25-22); y River Plate 3-0 Club Italiano (25-12, 25-22 y 25-10). Anoche, al cierre de esta edición se medían: Ferro Carril Oeste vs Boca Juniors, Universidad de La Matanza vs San Lorenzo y Vélez Sarsfield vs Estudiantes de La Plata. La tabla de posiciones muestra como líder a River Plate, que además de haber ganado sus cinco encuentros, tiene puntaje ideal: 15 unidades. Después se ubican: 2) Ciudad de Buenos Aires, 14 puntos; 3) Municipalidad de Lomas de Zamora, 13 puntos; 4) Ferro Carril Oeste, Vélez Sarsfield y UAI Urquiza, 9 puntos; 7) Boca Juniors, 8 puntos; 8) Ciudad de Campana, 5 puntos; 9) San Lorenzo y Club Italiano, 4 puntos; 11) Estudiantes de La Plata y UNTREF, 3 puntos; 13) Tortuguitas y UNLaM, sin puntos.

EL CCC ACUMULA AHORA DOS VICTORIAS Y TRES DERROTAS EN TRES PRESENTACIONES.

#Vóley Ciudad de Campana le ganó 3-0 como visitante a Tortuguitas por la quinta fecha de la División de Honor 2019. Así logró su segunda victoria del torneo y cortó una racha de tres derrotas en fila. Su próximo rival será Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/FOeYoGZDnx — Pablo Scoccia (@chuecosco) 16 de mayo de 2019

Voley:

Ciudad volvió a la victoria frente a Tortuguitas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: