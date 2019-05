Tenaris otorgó el premio de producción más grande de su historia

El Presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martinez Alvarez confirmó que la petrolera Shell cerró un acuerdo de abastecimiento global con Tenaris para su inversión en Vaca Muerta, lo que seguirá generando una sinergia positiva a la planta de Campana.

Lo comunicó su Presidente para Cono Sur, Javier Martínez Alvarez, ayer en una reunión con la prensa campanense. Es para los trabajadores de convenio y en promedio fue superior a los 85 mil pesos. "Estamos cerrando un 2018 con un volumen de producción un 15% superior al año anterior y una Siderca que está trabajando a un 95% de su capacidad instalada. La buena noticia es que nosotros damos un premio por resultados a nuestros colaboradores dentro del convenio y este año estamos pagando el premio más grande de la historia de Tenaris Siderca, algo más de 85 mil pesos, que representa casi dos salarios para el trabajador" dijo el Presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martinez Alvarez, apenas comenzada la charla con la prensa de la que participó La Autèntica Defensa. El ejecutivo ofreció una explicación sobre cuáles fueron las condiciones necesarias para el buen desempeño del ejercicio productivo 2018, refiriendo la mejora en tres pilares fundamentales. El primero: El impulso de Vaca Muerta, que está dando una impronta importantísima a toda la industria metalmecánica, no solo en Neuquén (donde se han generado más de 7 mil puestos de trabajos), sino también de otras 5 provincias argentinas. El segundo pilar fue el mercado externo, donde Siderca coloca más del 70 por ciento de su producción. El precio del petróleo (por arriba de los 60 dólares), el haber obtenido una cuota de colocación de los productos argentinos en el mercado de los Estados Unidos; más las exportaciones a Medio Oriente, África y otros lugares del Continente Americano; han incidido positivamente, en el contexto del mundo de la energía, que se encuentra firme y sostenido. Finalmente el tercer factor positivo "y no menos importante", expresó Martínez Alvarez, fue la mejora de productividad que tuvo el país el año pasado. En el 2018 con el cambio en los precios relativos, Siderca y todas las empresas exportado-ras mejoraron su competitividad. Además, el directivo resaltó la importante inversión hecha en la planta de Campana, de unos 50 millones de dólares, un 50% más que el año anterior y el doble de 2016; y con un horizonte futuro de incrementar dicha inversión otro 50% más el próximo año. "Estas son inversiones en maquinaria y equipo; pero que siempre convocan, desde ya, todo el tejido de pymes, empresas medianas de Campana y Zárate alrededor nuestro", destacó, para concluir la introducción de la convocatoria a la prensa diciendo "En el ejemplo nuestro, con estos resultados y este premio que estamos compartiendo con la gente, y también en las pymes que comienzan a movilizarse, vemos la configuración de una Argentina posible, que obviamente requiere de cierta estabilidad, de reglas de juego y ciertas condiciones de entorno. Se ve como hay una energía que empieza a crecer y desarrollarse. Pero esto requiere tiempo, no es una cosa de un año". VACA MUERTA Luego de expresar los buenos momentos por los que está pasando Tenaris Siderca y cuáles fueron las condiciones internas y externas que marcaron el camino; la conversación se hizo de ida y vuelta, siendo el yacimiento Vaca Muerta una de las primeras temáticas abordadas. Tanto este gobierno de Mauricio Macri como el anterior de Cristina Fernández de Kirchner, focalizaron en el yacimiento neuquino uno de los ejes fundamentales de oportunidad y crecimiento. A Tenaris no le es ajeno este desafío, teniendo en cuenta que uno de los insumos más importantes para la extracción tanto de petróleo como de gas shale, son kilométricas extensiones de tubos sin costura y tecnología metalmecánica por lo cuál la planta de Campana y otras empresas del grupo se han preparado para estar a la vanguardia. Además, una de ellas, la petrolera Tecpetrol ha hecho una inversión de más de mil novecientos millones de dólares para ocupar un porcentaje importantísimo en la extracción de gas shale. Martinez Alvarez confió que durante el anunció de la importante inversión que la petrolera Shell llevará a cabo en Neuquén, el CEO de la compañía anglo-holandesa le informó al presidente Mauricio Macri haber cerrado un acuerdo de abastecimiento global con Tenaris, lo que seguiría generando una sinergia positiva a futuro para la planta de Campana. Pero el Presidente de Tenaris fue más allá, y adelantó (aunque no quiso revelar más datos) que una petrolera multinacional anunciaría en junio próximo otra importante inversión en Vaca Muerta. El Presidente de Tenaris para Cono Sur dejó en claro que estamos viviendo un contexto enrarecido por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que va a determinar una reconfiguración del mercado mundial y el cambio de las reglas de juego establecidas en los últimos cincuenta años. Y remarcó la importancia que tuvo el gas shale en esta reformulación comercial, que ha devuelto a la industria americana una energía a la industrialización para su revitalización a una velocidad increíble. "En 6 años Estados Unidos ha pasado de ser el mayor importador de petróleo del mundo a, conjuntamente con Canadá autoabastecerse de energía. Argentina tiene la maravilla de tener un recurso igual o mejor que el que hay en Estados Unidos. Pero como decimos: está debajo de la superficie, pero la magía tiene que suceder también arriba de la superficie, hay que construirla. Se estima que en Estados Unidos se han creado entre 2.5 y 3 millones de empleos alrededor del shale. Si nosotros pudiéramos generar al menos un 10% de ese crecimiento el impacto sería brutal", aseguró Martínez Alvarez, como para enmarcar la importancia estratégica para el país del yacimiento neuquino. DESAFIOS DEL PAÍS "Hoy tiene que haber un comercio internacional inteligente. (El país) necesita que las autoridades nacionales tengan un nivel de sofisticación y de excelencia del manejo en el comercio mucho mayor que en el pasado, porque está más complicado el mundo" dijo Martínez Alvarez al referirse a los desafíos que tiene por delante Argentina en este contexto mundial. También agregó: "Si uno quiere imaginarse una Argentina industrial, exportadora, que crezca de manera sustentable, sostenida y constante, mirando al exterior; habría que encontrar los mecanismos para destrabar esa energía. Estamos viendo que algunas pymes que están en nuestra cadena de valor están encarando el desafío exportador y con éxito". "Lo más interesante que ví en política en las últimas semanas, es que la Argentina busca ponerse de acuerdo en 5 o 10 cosas. Por ejemplo la educación, que es un tema relevante para el desarrollo futuro del país. Recuperar la educación que algún momento tuvimos, un nivel que aún mantenemos a nivel universitario, pero que sabemos se viene perdiendo en la secundaria" dijo en referencia a la posibilidad que las próximas elecciones generen no solo un cambio en el partido gobernante sino también de modelos. EL EJE COMUNIDAD Y EMPRESA Cuando se habló de la participación de Tenaris en la comunidad, su presidente se mostró muy conforme con la inversión en proyectos, que rondó los 4.5 millones de dólares y tuvo un marcado foco puesto en educación. En ese aspecto, resaltó el hecho que este año se va a graduar la primera promoción -aproximadamente 60 chicos- de la Escuela Técnica Roberto Rocca, lo que será "un estandarte de Campana en todo el país, ya que a muchos le vamos a perder la pista" dijo, refiriéndose a la continuidad universitaria de los egresados. La maratón, el programa de Voluntariado (del cuál prometió dar mayores detalles próximamente, aunque adelantó que será un proyecto grande y en Campana), el fortalecimiento de la educación a través de la formación de docentes en lengua y matemáticas, el programa Gen Técnico (que el año pasado llevó adelante el proyecto de la Lancha Solar para los isleños) continúa constituyendo el eje de aporte a la comunidad. Martínez Alvarez recalcó también el nuevo ciclo de charlas, como la última que tuvo como disertante a Luis Novaresio, por la idea de poner a Campana dentro del contexto de periodistas y figuras importantes del ámbito nacional, que al visitarla y conocer también la planta de Tenaris Siderca, puedan entender asimismo la magnitud y la relevancia de ella. "Este juego de ida y vuelta de este programa que hemos lanzado me parece muy importante y lo seguiremos haciendo" adelantó. COSTANERA Y DESARROLLO PORTUARIO El directivo de Tenaris dejó en claro que la empresa no pondrá ningún escollo a la hora del desarrollo del proyecto "Costanera" que es tan importante para la Municipalidad de Campana. Esto dicho en el contexto del proyecto elevado al HCD para la prohibición del transporte de carga por el camino ribereño que une la planta con la terminal portuaria. "Si (ese proyecto) es para el desarrollo de la costanera y es prohibitivo para todos, nosotros nunca vamos a estar en contra. Deberemos dar una vuelta enorme, pero vamos a llegar. Nosotros para ir a DEPSA que está a 200 metros, deberemos salir a la ruta y entrar por la zona de la destilería. Tendremos que hacer una vuelta olímpica, pero si es para mejorar Campana y ayuda al desarrollo, creemos que es una buena noticia y a nosotros nos van a ver apoyándola" expresó Martínez Alvarez. Consultado por La Auténtica Defensa sobre si la empresa Tenaris está interesada en el predio portuario de la terminal Euroamérica, pegado a la siderúrgica, Martínez Alvarez fue tajante: "Como dicen: se necesitan dos para bailar el tango, ¿no?. A Tenaris le interesa, estamos decidiendo la construcción de un puerto interno. Éste está pegado a la planta, nosotros creemos que para la construcción de "Maderito" sería deseable; porque si eso se incorpora a Siderca no hay más flujo de camiones. Hasta ahora yo creo que no estaban dadas las condiciones, ya que hasta que no estuviera habilitada la nueva terminal de ellos (por Euroamèrica) no había ninguna vocación de nada. Yo no se si ahora estaràn interesados en vender". EL CORRALON Consultado sobre el predio prometido al municipio en el acuerdo al que se arribó en 2017 de cambio del Puerto de Frutos por el estadio de Villa Dálmine, a lo que se sumaba el usufructo por diez años de un espacio y galpón para que el Municipio alojara allí el "corralón", Martinez Alvarez afirmó que las obras están concluídas y el municipio ya está en posesión del mismo. Aunque dijo desconocer si la municipalidad ha trasladado ya en forma definitiva su logística a dicho sector. Reafirmó que la empresa cumplió con su promesa, aunque pueda quedar algún detalle mínimo por resolver.

