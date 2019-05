La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/may/2019 HCD:

Campana avanza en su malvinización







Anoche utilizaron la Banca Abierta del HCD los integrantes de la agrupación Campana Bajo Bandera para presentar un proyecto que se le otorgará los mismos beneficios que hoy tienen aquellos que fueron movilizados a las islas. Además, se aprobaron otros dos que contemplan nuevos derechos a los veteranos. Gratos y sentidos momentos de emoción se vivieron anoche en el Honorable Concejo Deliberante, colmado en su barra por ex veteranos de Malvinas y sus familiares. Es que anoche, utilizaron la banca abierta los integrantes de la agrupación Campana Bajo Bandera para presentar un proyecto solicitando se les otorgue los mismos beneficios a nivel local que hoy tienen aquellos veteranos que fueron movilizados a las islas. Además, se aprobaron por unanimidad dos nuevas ordenanzas en las que se contemplan nuevos reconocimientos. Una, en la que se establece que la Municipalidad "brindará cobertura inmediata, haciéndose cargo de los costos que demande el servicio fúnebre, con honres de "Héroes de la Patria" para todos los Veteranos de Guerra de Malvinas oriundos o con residencia estable en el Partido de Campana"; y otra por la cual todo "personal de administración municipal que acredite su calidad de Veterano de Guerra, una vez acogido al beneficio previsional o producido su fallecimiento, quedando la vacante, ésta será cubierta por un familiar directo". En el mismo sentido, durante la sesión, el veterano Jorge Condo Canari, resaltó la "malvinización" de Campana y que nuestra ciudad era ejemplo para el resto de las ciudades de la provincia. "Pido un aplauso para Calixto Dellepiane, quien fue el primero y no dudó en darnos una pensión", señaló. Por su parte, el concejal Cazador, recordó que fruto del nuevo desarrollo que la Cochería Torres realizará en el cementerio local, es condición que construya un mausoleo destinado a los veteranos de nuestra ciudad. SÍFILIS Y SUICIDIOS Durante la sesión no hubo mayores debates ni intercambios entre bloques. Un Pedido de Informes del concejal Colella (bloque RED x Argentina), mostrando su preocupación por la reciente tala de 4 eucaliptus centenarios en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos de Colinas de Otamendi; generó la intervención de Romina Buzzini (Cambiemos) para aclarar que se trató de una tala preventiva cuyo expediente tenía 6 años. También se mencionó la posibilidad de que la madera producida, aparentemente varias toneladas, fuera pasible de ser aprovechada por los vecinos del barrio, ya sea para calefaccionarse; como también para ser utilizada con fines artísticos dado que algunos ejemplares tenían más de 2 metros de diámetro. En el Orden del Día, ingresaron varias declaraciones de interés legislativo acompañadas por todo el cuerpo. Una de ellas, poniendo de manifiesto la necesidad de acompañar y darle visibilidad al Biodigestor (que produce gas y fertilizante líquido a partir de estiércol) creado por los campanenses Gabriel Smith y Darío Donatte (Ver "Una idea millonaria" en nuestra edición del último domingo); y la charla taller sobre prevención y conductas de riesgo a realizarse en la Sociedad de Fomento del barrio Lubo. Al recibir en mano la resolución, Rita García, de Infancia Robada, les recordó a los concejales "la importancia de hablar sobre el tema para prevenir", y también señaló que en lo que va del año "en Campana ya hubo 6 casos, y muchos intentos", además de recordar la ola que sufrió nuestra ciudad en el fatídico 2016. Llamó particularmente la atención de los presentes la intervención de Colella para defender la solicitud de que el Ejecutivo desarrolle una campaña de bien público y preventiva sobre la sífilis. "Luego de hablar con diferentes especialistas y bioquímicos sobre el tema, es preocupante la cantidad de casos y en crecimiento que hay en nuestra ciudad, sobre todo entre adolescentes y jóvenes", señaló.

Germán Franco, hizo uso de la Banca Abierta junto a Osvaldo Altobelli y Jorge Condo Canari.





La barra del Concejo Deliberante fue colmada por veteranos de guerra y sus familiares.





El Biodigestor de Smith y Donatte fue declarado de Interés Legislativo.

#Video HCD Campana: Sesión Ordinaria del día 16 de Mayo de 2019 https://t.co/HzbXiAfXsz — La Autentica Defensa (@LADdigital) 16 de mayo de 2019

HCD:

Campana avanza en su malvinización

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: