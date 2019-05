La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/may/2019 Joven herida tras chocar en la rotonda de Las Acacias







Iba en su moto y terminó chocando contra una Renault Megane que realizó un imprudente giro de 180 grados. Una joven motociclista resultó herida tras chocar con un auto en la avenida Rivadavia. El hecho se registró este miércoles en las inmediaciones de la rotonda ubicada en el barrio Las Acacias. Según trascendió, el Renault Megane quiso dar una vuelta de 180 grados, la moto Brava 110 no lo pudo esquivar y terminaron colisionando. Personal del SAME trasladó a la joven motociclista hasta el Hospital Municipal San José. Presentaba golpes en las piernas y los brazos. Del operativo de emergencia participaron también la Dirección de Tránsito municipal y oficiales del Comando Patrulla a cargo del móvil de zona 7.

La motociclista herida en avenida Rivadavia recibe asistencia de la Policía y Dirección de Tránsito. #Ahora choque auto y moto en la Rotonda de Las Acacias. La Brava 110 circulaba por Av. Rivadavia y en la bifurcación el Megane giró en U para retomar hacia la Rotonda. La motociclista de 21 años cayó golpeándose piernas y brazos, trasladó SAME 2, Tránsito , CP zona 7. pic.twitter.com/kK9KMnxdwi — Daniel Trila (@dantrila) 15 de mayo de 2019

Joven herida tras chocar en la rotonda de Las Acacias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: