Hombre de avanzada edad choca en bicicleta

Fue en la esquina del barrio Chacabuco y Castelli, barrio Villanueva. Una persona de edad avanzada que se trasladaba en bicicleta chocó contra un auto en el barrio Villanueva. El hecho sucedió este jueves en la intersección de las calles Chacabuco y Castelli. El ciclista recibió varios golpes tras la colisión, pero aun así no quiso ser asistido por personal del SAME. Dos nietos del hombre se hicieron cargo de retirarlo del lugar junto a su bicicleta. Del operativo de emergencia participaron también oficiales del Comando Patrulla.

El abuelo se negó a recibir asistencia médica del SAME.

#Dato choque en Chacabuco y Castelli, Fiat Duna familiar y bicicleta, don González cayó lastimándose la cara. Al llegar SAME 3 no quiso ser asistido y se retiró bicicleta en mano acompañado de su nieto. La nieta firmó la conformidad. CP Zona 7 Of. Titi Romero y Of. Quiróz pic.twitter.com/tuo6xWaKvp — Daniel Trila (@dantrila) 16 de mayo de 2019

