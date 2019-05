La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/may/2019 Ecosport termina en el zanjón entre Colectora Norte y Panamericana







Su conductor habría estado bajo los efectos del alcohol. Por fortuna, salió ileso. Un automovilista en aparente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó cayendo al zanjón que separa la Panamericana de la Colectora Norte. El hecho sucedió anoche a la altura de la estación de servicio YPF. El hombre conducía su Ford Ecosport por la Colectora cuando, por causas que aún se investigan, se salió de la cinta asfáltica. Sin embargo, personal de las fuerzas de emergencia que se presentaron en el lugar dejaron trascender que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Por fortuna y pese al violento vuelco, el hombre resultó ileso y no fue necesario su traslado al nosocomio local. Fueron parte del operativo de asistencia SAME, Comando Patrulla y Prefectura Naval Argentina.

Prefectura Naval Argentina y Policía Bonaerense permanecieron custodiando el vehículo siniestrado.

#PorSiTeLoPerdiste una Ecosport cayó anoche en el zanjón próximo a la estación de Servicio YPF de Colectora Norte, lado predio Facera. El conductor domiciliado en Ariel del Plata resultó ileso y pudo salir del vehículo, se presentó SAME pero no requirió asistencia. CP zona 5 pic.twitter.com/lRElQ6w6Tt — Daniel Trila (@dantrila) 16 de mayo de 2019

