La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/may/2019 Iba en moto y chocó contra una Ecosport estacionada







Fue en la calle Belgrano a la altura del supermercado Día. Pese a las heridas recibidas, denegó asistencia médica. Frente a las puertas del supermercado Día, una mujer resultó herida al chocar con su moto contra una Ford Ecosport estacionada. Según trascendió, la víctima recibió un corte en el cuero cabelludo y presentaba golpes en el rostro. Sin embargo, no quiso recibir asistencia médica. En el lugar se presentó personal del SAME y el móvil de zona 1 del Comando Patrulla.

Pese a haber recibido golpes, la mujer negó la ayuda del SAME.

#Dato moto 110 choca con una EcoSport estacionada en Belgrano y 9 de Julio, frente al Mercado Día%. la mujer con un corte en la cabeza y golpe en la boca, no quiso ser asistida por SAME y no quería la presencia policial, estaba muy enojada. Presente CP Zona 1 pic.twitter.com/pwy1pbYSg6 — Daniel Trila (@dantrila) 15 de mayo de 2019

