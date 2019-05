La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/may/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Semilla 9 - Energía del Viernes 17/05/2019 - Trecena del Guerrero

La Semilla es la maduración, el crecimiento, el florecimiento. La semilla viene a romper estructuras preestablecidas. Para nacer hay que romper. Romper con los mandatos, dar en el blanco, no equivocarse. KIN 204- SEMILLA 9 GUIADA POR EL SOL La Semilla hoy está en el tono 9, las ideas que tenemos en la mente para luego llevar a cabo. Hoy tenemos que desestructurar nuestros pensamientos. Romper paradigmas. Un día para avanzar en el camino de los cambios de pensamientos y los cambios de ideas. Energía creativa. Puede ser que estemos impredecibles y con pensamientos que nos traigan una ola de fresco a la mente tan embarullada, siempre y cuando estemos positivos y en eje, sino la mente rígida y estructurada no nos va a permitir animarnos a lo nuevo, a florecer, a crecer, a avanzar, a saber que pensamientos son los que nos van a traer buenos frutos y cuales pensamientos nos detienen en el camino de la evolución. Energía que nos aporta bohemia y naturalidad, creatividad pero en negativo mucha, mucha estructura, tanta! que nos limita, nos restringe el propio crecimiento, nos asfixia, nos ahoga. Aprieta! Hoy podemos pensar en ponernos al servicio de grandes causas, porque la Semilla nos va a predisponer a ello. Día para estar en contacto con la tierra, plantar una plantita, pasar el rastrillo a las malezas que hay en nuestros pensamientos, dejar las críticas de lado, evitar estar agresivos en nuestros juicios por creer que nuestra verdad es la verdad absoluta. Hay tantas verdades como observadores de la realidad hay en el mundo, no lo olviden. Hoy demos paso a que florezcan nuevos pensamientos, esos, que van a dar muchos frutos. Que nuestros pensamientos sean semillas de árboles de Paz para hacer almácigos y que estos pensamientos se reproduzcan por millones. Buen Viernes de siembra y que la Paz este con nosotros!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Por Alejandra Dip

