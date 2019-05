GPS: (Arte y Otra Cosa (Castelli 532). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). La Última Llave (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Micro estadio de Garín (Perón 380, Garín). Plaza Escobar (Cruz y Travi, Escobar).SuperFreak (Independencia 902, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Arte y Otra Cosa: A las 20 Juan Ghione se presentará a dialogar en el ciclo de charlas políticas que organiza el espacio. El evento es con entrada libre y gratuita. Bisellia Teatro Bar: A las 21 llega el "París Jazz Club Buenos Aires" para interpretar canciones de las películas de Woody Allen, las entradas anticipadas cuestan $250 y en puerta $300. Luego de medianoche habrá noche de stand up. Mauri´s Bar: A la medianoche tocarán "Máxima Influencia" y "The Masakre". Plaza de Escobar: Festival sabores del mundo. Desde las 10:30 AM hasta las 23 habrá stands de comidas típicas, puestos de artesanos, shows gratuitos y juegos infantiles. La entrada es libre y gratuita. SÁBADO Bisellia: A las 21 tocará "Hombres Lobo". Después de medianoche será el turno de "El complejo del Cactus" junto a "Dr Prófugo", Pachamama: "Bitácora" (rock folk fusión) presenta su nuevo disco.Acompañan "Mongo Aurelio Visuti", "Leonel Narvaez y los Harakiri" y "Capocha". La entrada cuesta $100 en puerta y comienza a la medianoche. Microestadio de Garín: Desde las 14 habrá festival de bandas con emprendedores y foodtracks. La entrada es libre y gratuita. Plaza de la estación: Desde las 15 estará el festival urbano con freestyle, skate y graffiti. La entrada es libre y gratuita.También estará el festival "Sabores del Mundo". Desde las 10:30 AM hasta las 23 habrá stands de comidas típicas, puestos de artesanos, shows gratuitos y juegos infantiles. La entrada es libre y gratuita. SuperFreak: A la medianoche sonará "Nuam" (synth pop) junto a "Los Rickybackers" (ska). La entrada estará $100 en puerta. Teatro La Rosa: A las 21 estará la obra "Severino, la otra historia", dirigida e interpretada por el actor local Leonel Vallejo. Wakisiri: Noche de poesía, música y libros con artistas de la zona. La entrada es al sobre. 17 Unidos: Llega a Campana "Dalia", la diosa del verbo amar. DOMINGO La Última Puerta: Habrá feria de emprendedores autogestivos de la zona toda la tarde. Bisellia: A las 21 habrá stand up del "pela" Romero. Plaza de Escobar: Festival sabores del mundo. Desde las 10:30 AM hasta las 23 habrá stands de comidas típicas, puestos de artesanos, shows gratuitos y juegos infantiles. La entrada es libre y gratuita.

El viernes, en Bisellia Teatro Bar, a las 21 llega el "París Jazz Club Buenos Aires"



Agenda del Fin de Semana:

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de Mayo

