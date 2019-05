P U B L I C



En el cierre de la sexta fecha del Oficial de la ABZC, el Tricolor perdió 83-70 como local ante Presidente Derqui. Y esta noche juega en Zárate por la séptima jornada que se abría anoche, con la presentación del Campana Boat Club como visitante frente a Sportivo Escobar. La sexta fecha del Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se cerró en el gimnasio de Chiclana 209, donde el Club Ciudad de Campana cayó por 83 a 70 frente a Presidente Derqui. Para el Tricolor fue su segunda derrota en cinco presentaciones y la primera en condición de local. En tanto, Presidente Derqui sumó su segunda victoria y se mantiene invicto, dado que inició la competencia con retraso por su participación en el Torneo Federal. El encuentro, disputado el miércoles por la noche, tuvo un primer cuarto de mucha efectividad: el CCC anotó cuatro triples (dos de Facundo Romani y dos de Francisco Santini), mientras que Derqui convirtió cinco (dos de Juan Ignacio Baquero, dos de Gonzalo Floriani y uno de Nicolás Medina). Sin embargo, lo más destacado de esos primeros diez minutos fue la producción global de Baquero, quien anotó 17 de sus 33 puntos en ese primer período que la visita ganó 28-26. Y de la mano del ala-pivot, más nuevos triples de Medina (2) y Floriani, el conjunto dirigido por Esteban Sánchez se escapó en el marcador durante el segundo cuarto, aprovechando también que la ofensiva del Tricolor ya no tuvo efectividad de 6,75 y dependió del aporte de Rubén Runke (6 puntos en el período). Por eso, al cierre del primer tiempo, Derqui ya ganaba 54-38. En el reinicio del juego, Ciudad buscó descontar, pero se encontró con un Floriani que siguió castigando desde tercera dimensión (terminó con 5 triples) y con nuevas conversiones de Nicolás Henriques, que había cerrado bien el segundo cuarto y repitió en el tercero (6 puntos). Así, los dirigidos por Sebastián Silva llegaron al último período 19 puntos abajo en el marcador y, por ello, los diez minutos finales, más allá de arrestos del debutante Camilo Cáceres (8 puntos en el cuarto) apenas sirvieron para completar las estadísticas. Esta sexta fecha del Nivel A del Oficial de la ABZC había comenzado el pasado viernes con tres partidos: Campana Boat Club 85-92 Sportivo Pilar; Independiente de Zárate 86-59 Central Buenos Aires; y Atlético Pilar 74-76 Honor y Patria de Capilla del Señor; mientras que el lunes jugaron Defensores Unidos 80-82 Sportivo Escobar. Por ello, al cierre de la sexta jornada las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Sportivo Pilar, (5-0) 10 puntos; 2) Independiente y Central Buenos Aires (3-3), 9 puntos; 4) Ciudad de Campana (3-2), 8 puntos; 5) Sportivo Escobar (3-1), 7 puntos; 6) Honor y Patria (1-5), 7 puntos; 7) Defensores Unidos (1-4), 6 puntos; 8) Campana Boat Club (1-3), 5 puntos; 9) Presidente Derqui (2-0), 4 puntos; 10) Atlético Pilar (1-2), 4 puntos. SÉPTIMA FECHA La séptima fecha de este Torneo Oficial 2019 de la ABZC comenzaba anoche, con el partido que el Campana Boat Club jugaba como visitante frente a Sportivo Escobar. Y la acción continuará hoy, con Ciudad de Campana buscando la recuperación frente a Central Buenos Aires como visitante desde las 21.30 horas. Además, por esta jornada también jugarán: Honor y Patria vs Defensores Unidos, Sportivo Pilar vs Independiente (Z) y Presidente Derqui vs Atlético Pilar. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (70): Facundo Romani (14), Camilo Cáceres (14), Francisco Santini (10), Matías Nieto (8) y Rubén Runke (18) (FI) Eliseo Iglesias (0), Alejo Fioreto (2), Agustín Hernández (4) y Santiago Fernández (0). DT: Sebastián Silva. PRESIDENTE DERQUI (83): Nicolás Medina (9), Nicolás Henriques (12), Gonzalo Floriani (16), Juan Ignacio Baquero (33), Julián Aprea (13) (FI) Federico Mazzonelli (0), Alex Sánchez (0), Pablo Boegnik (0), Sebastián Herreros (0) y Leandro Ortiz (0). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 26-28 / 12-26 (38-54) / 16-19 (54-73) / 16-10 (70-83). JUECES: Raúl Imosi y Mariano Imosi. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



FACUNDO ROMANI BUSCA LA BANDEJA ANTE LA IMPONENTE TALLA DEL PIVOT JULIÁN APREA.

#Básquet Anoche, por el Oficial de la ABZC, Ciudad cayó 83-70 ante Presidente Derqui. El Tricolor vuelve a jugar mañana, como visitante ante Central Buenos Aires. En tanto, el CBC visita esta noche a Sportivo Escobar pic.twitter.com/uJiWN9ZmFD — Pablo Scoccia (@chuecosco) 16 de mayo de 2019

Básquet:

Ciudad cayó con Derqui y hoy buscará revancha frente a Central Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: