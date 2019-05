El pasado fin de semana se realizó la 21ª Copa Nacional de Clubes Sub 16 en la pista del Estadio ´´Justo Román´´ de Mar del Plata con la organización y fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A.). Allí dijo presente el Club Ciudad de Campana, que concurrió con diez atletas que fueron acompañados por sus entrenadores Juan Parodi, Juan Marquine y Diego Marquine. En la competencia por instituciones, los Tricolores sumaron 67 puntos y consiguieron el tercer puesto entre 60 clubes de todo el país. El campeón fue el Club Rafaelino de Atletismo y Servicios Sociales y Deportivos, con 113 puntos; mientras que el Club Atlético Velocidad y Resistencia de Santa Fe fue 2º con 92. Detrás quedaron clubes de renombre como Malgor Team de Mar Del Plata (52) y GEBA (46). El CCC consiguió además el subcampeonato en la rama femenina con 40 puntos, quedando por detrás del CRAS (67) y por delante del CAVyR de Santa Fe (37). Los resultados más importantes de los representantes del Club Ciudad de Campana fueron los siguientes: -Posta 5x80: Julieta Rodríguez, Malena Rodríguez, Iara López, Ariana Gómez, y Aylén Hernandorena lograron el 1° puesto con 53s30. -Ulice Villalba: fue 2º en Salto con garrocha (3,15m); 2º en 295m con vallas (41s81); y 6º en 110m con vallas (16s42). -Malena Rodríguez: fue 3ª en Salto en Alto (1,56m), 3ª en Salto Triple (9,79m); y 6ª en 80m con vallas (13s52). -Ariana Gómez: fue 7ª en Salto en largo (4,46m). -Posta 8x200: Ariana Gómez, Enzo Peña, Iara López, Bruno Cesario, Bianca Amante, Simón Caffaro, Aylén Hernandorena y Ulice Villalba lograron el 4° puesto (3m41s96).

EL EQUIPO SUB 16 DEL CCC, COMPITIÓ EN MAR DEL PLATA.

#Atletismo El Club Ciudad de Campana fue 3º en la XXI Copa Nacional de Clubes Sub 16 que se realizó en Mar del Plata con la organización y fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo. pic.twitter.com/PNLra4ZAjR — Pablo Scoccia (@chuecosco) 17 de mayo de 2019

Atletismo:

El CCC fue 3º en la Copa Nacional de Clubes U16

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: