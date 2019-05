La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/may/2019 Liga Campanense:

A las 20 horas se enfrentarán Puerto Nuevo y Villanueva en la cancha auxiliar del Auriazul. La tercera fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se pondrá en marcha esta noche: desde las 20 horas, Puerto Nuevo se medirá frente a Villanueva en un duelo que se jugará en la cancha auxiliar del Auriazul. En este partido estarán frente a frente dos equipos que, por el momento, caminan por la senda triunfa en el Grupo B. Villanueva es líder con 6 puntos, gracias a sus victorias sobre Las Palmas y Leones Azules. Mientras que Puerto Nuevo debutó el pasado lunes con un triunfo 1-0 sobre Real San Jacinto. En esta tercera fecha, por este Grupo B también jugarán: Leones Azules vs Atlético Las Praderas (sábado a las 16.00 en cancha de Lechuga), Las Palmas vs La Josefa (domingo 13.00 en Lechuga), Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto (domingo 15.30 en Lechuga) y Albizola FC vs Barrio Lubo (lunes a las 20.00 en cancha auxiliar de Puerto Nuevo). En esta jornada queda libre Otamendi FC. En tanto, la programación de esta tercera fecha del Grupo A comenzará mañana sábado y es la siguiente: Juventud Unida vs El Junior (sábado a las 20.00 en La Josefa), Lechuga FC vs Defensores de La Esperanza (domingo 13.00 en Villa Dálmine), Villa Dálmine vs Deportivo San Cayetano (domingo 16.00 en Villa Dálmine), Malvinas vs Desamparados FC (domingo 13.00 en La Josefa) y Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (domingo 15.30 en La Josefa). En esta jornada queda libre Deportivo Río Luján. RESULTADOS 1ª FECHA GRUPO A: Malvinas 2-2 Deportivo San Felipe, Juventud Unida 1-2 Mega Juniors, Deportivo Río Luján 2-2 El Junior y Villa Dálmine 3-0 Desamparados FC. Postergado Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano. Libre: Defensores de La Esperanza. GRUPO B: Albizola FC 1-3 Atlético Las Campanas, Las Palmas 1-2 Villanueva, Leones Azules 2-3 Real San Jacinto. Postergados: Puerto Nuevo vs Barrio Lubo y Otamendi FC vs Atlético Las Praderas. Libre: La Josefa. RESULTADOS 2ª FECHA GRUPO A: Villa Dálmine 4-1 Mega Juniors, Defensores de La Esperanza 1-0 Deportivo Río Luján, Lechuga 6-1 El Junior, Deportivo San Felipe 3-0 Desamparados FC y Deportivo San Cayetano 3-1 Juventud Unida. Libre: Malvinas. GRUPO B: Puerto Nuevo 1-0 Real San Jacinto, Atlético Las Campanas 2-1 Barrio Lubo, Atlético Las Praderas 2-0 Las Palmas, La Josefa 2-1 Otamendi FC y Villanueva 3-2 Leones Azules. Libre: Albizola FC.

VILLANUEVA ACUMULA DOS VICTORIAS EN DOS PRESENTACIONES Y ES LÍDER DEL GRUPO B.

